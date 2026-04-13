Un éxito, el Festival Cultural 2026

Visión y percepción

Se cumplieron las expectativas contempladas para el Festival Cultural 2026, en su edición número 40. Todo salió muy bien y con saldo blanco, según el reporte de las autoridades.

Desde su inicio, con el concierto de los Fabulosos Cadillacs, pasando por las actuaciones de Napoleón y Mocedades; la genial participación de la Directora, Alondra de la Parra; Los Auténticos Decadentes; el cantautor colombiano, Fonseca, todos agradaron a los asistentes a sus conciertos.

Miles y miles de asistentes (zacatecanos y visitantes) disfrutaron de un evento, como hace mucho no se había organizado. Las fotografías aéreas dieron cuenta de unos llenos impresionantes, desde la Plaza de Armas y una gran parte de la Avenida Hidalgo.

Hay que reconocer que la organización fue impecable; se instaló un mega escenario con sonido impactante que llevó a todos los asistentes, música y voz de los artistas visitantes. Se colocaron mega pantallas en lugares estratégicos, para poder apreciar los espectáculos.

Las corporaciones de seguridad y de auxilio trabajaron de manera coordinada. Afortunadamente no se presentaron incidencias durante los conciertos, que pusieran en riesgo la integridad física de quienes acudieron a todos los eventos del máximo recinto cultural.

Las filas de personas que buscaban los primeros lugares, en ocasiones comenzaban desde las 7 de la mañana. Estas abarcaron una gran parte de la avenida Hidalgo, dando vuelta por la calle Allende; luego por la calle Tacuba, hasta llegar a la Catedral Basílica.

Fue impresionante observar como las personas permanecían, hasta por 10 horas, aguantando las inclemencias del tiempo. Al mediodía, calor, y por la tarde-noche, frío y, en ocasiones, hasta lluvia.

Hubo música para todos los gustos. Para las personas a las que les gusta bailar, cantar y también para los jóvenes.

El cantante británico, Billy Idol, cerró con «broche de oro» un festival cultural que todos recordaremos.

* Salvador del Hoyo Bramasco.

* Periodista.