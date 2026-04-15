Propone Geovanna Bañuelos regular reventa de boletos en plataformas digitales

Para proteger al consumidor, garantizar la autenticidad de boletos y derechos ante incumplimientos o fraude, la Senadora Geovanna Bañuelos presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de regular la reventa digital de boletos para eventos y espectáculos.

“La reventa de boletos no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un desbalance entre alta demanda y oferta limitada, especialmente en eventos de gran popularidad. Esto genera un mercado secundario creciente al que recurren quienes no logran adquirir boletos en canales oficiales”, mencionó la legisladora.

En el marco de la celebración de la Copa Mundial, FIFA 2026, de la que México será sede de 13 partidos, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario señaló que no se puede negar lo que existe, por lo que en lugar de prohibir la reventa es necesario reforzar la protección de los derechos de las y los consumidores.

“La iniciativa que nosotros ponemos a su consideración sostiene que prohibir la reventa no soluciona el problema, sino que lo agrava al empujarlo a la clandestinidad”, mencionó.

En conferencia de prensa, Geovanna Bañuelos explicó que su propuesta busca establecer un nuevo capítulo a la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer la definición de la reventa digital de boletos como la comercialización de accesos, por parte de un tercero distinto del proveedor original autorizado a través de una plataforma digital de intermediación.

Asimismo, se plantea que las plataformas tengan la obligación de verificar la autenticidad del boleto antes de publicarlo, garantizar reembolsos, brindar protección contra fraudes y divulgar claramente la identidad del vendedor.

Y establece que el sobreprecio en la reventa no podrá exceder el 100% del valor original del boleto, es decir, no podrá venderse más del doble del precio de la venta primaria.

“El objetivo es evitar prácticas abusivas en las que el consumidor paga sumas excesivas, a la vez que se reconoce la existencia de un mercado secundario que hoy opera en la informalidad sin garantías”, detalló.

Geovanna Bañuelos, destacó, que en lugar de prohibir la reventa, busca establecer reglas claras basadas en principios de transparencia, trazabilidad, responsabilidad y certeza jurídica.

Para ello se faculta a la Profeco para crear el Registro Público de Plataformas Tecnológicas de Intermediación Autorizadas para la Reventa Digital de Boletos con carácter obligatorio para toda persona física o moral que desee realizar estas actividades en territorio nacional.

Las plataformas que se inscriban en este registro deberán cumplir las siguientes obligaciones:

La identificación fiscal y jurídica del operador.

El modelo de negocios y mecanismos de protección al consumidor.

Protocolos de autenticación, verificación y trazabilidad de boletos.

Compromisos de respeto al precio máximo de reventa y a las condiciones de acceso del evento.

Informar con claridad a las y los consumidores sobre los términos y condiciones de uso.

Verificar la identidad y los datos de contacto de los revendedores que ofrecen boletos a través de su plataforma.

Informar a los consumidores sobre la procedencia de los boletos, indicando si son vendidos directamente por la plataforma a o por un tercero.

Verificar la autenticidad de los boletos ofertados, por lo que no podrán comercializar boletos de los que no hayan verificado su existencia.

Implementar medidas tecnológicas para evitar el acaparamiento de boletos.

Establecer políticas claras de cancelación, reembolso y quejas.

El registro será público y accesible en línea, y deberá actualizarse mensualmente.

“Es momento de que empresas o personas que revenden boletos tengan reglas, reglas que nos ayuden a proteger a los consumidores. Existe un vacío regulatorio ya que este mercado opera en la informalidad sin garantías para las personas consumidoras”, concluyó la legisladora Geovanna Bañuelos.