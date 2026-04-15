Asegura Ulises Mejía que se fortalece en el país fiscalización y combate a corrupción

Ciudad de México.- En la Cámara de Diputados se discutió el dictamen que reforma la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el objetivo de modernizar el sistema de vigilancia del gasto público y cerrar espacios a la corrupción.

En este contexto, las y los diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México respaldaron este dictamen al considerarlo un paso decisivo para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción en el país.

El diputado federal Ulises Mejía Haro destacó que esta reforma representa un avance sustancial hacia una fiscalización más eficiente y con capacidad real de sanción. “Estamos cerrando los vacíos de la opacidad; avanzando hacia un modelo que vigila en tiempo real el uso de los recursos públicos”, señaló.

El dictamen incorpora herramientas tecnológicas como el uso de Big Data, la creación de un registro nacional de información del gasto y la implementación de notificaciones electrónicas, lo que permitirá una supervisión más ágil y completa en los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, fortalece a la Auditoría Superior de la Federación para investigar y sancionar irregularidades, incluso por incumplimientos parciales, y establece plazos claros para evitar retrasos en los procesos, garantizando justicia pronta y expedita. ￼

Ulises Mejía subrayó que uno de los avances más importantes es la posibilidad de fiscalizar el 100% de los recursos federales, así como facilitar la denuncia ciudadana desde cualquier parte del país, fortaleciendo la participación social en el combate a la corrupción.

“Estamos construyendo un sistema que no solo revisa, sino que previene, corrige y sanciona. Es un paso clave para proteger el dinero del pueblo y consolidar un gobierno honesto y transparente”, afirmó.

Con esta reforma, se avanza en la transformación del modelo de fiscalización en México, alineándolo con las exigencias actuales de legalidad, rendición de cuentas y uso eficiente de los recursos públicos.