Atienden salud mental de jóvenes en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- A fin de fortalecer y priorizar la atención al sector joven de la población, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través del Instituto de la Juventud (Injuventud), ofreció la conferencia “La salud mental se construye con los hábitos y decisiones que tomamos día a día”.

Con el auditorio del Campus Siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) como sede, más de 500 jóvenes, provenientes del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) planteles 1 y “Roberto Cabral del Hoyo”; Telesecundaria “Manuel M. Ponce”, de la comunidad de Picones; Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac); Escuela Secundaria “Roberto Cabral del Hoyo”, y la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) campus Jerez, se hicieron presentes en esta conferencia motivacional.

Al puntualizar que esta actividad forma parte de la Agenda del Progreso, Mauricio Acevedo Rodríguez, director general del Injuventud, destacó como prioritaria la atención a este sector joven de la población.

Atender la salud mental y obtener las herramientas para saber canalizar y enfocar las emociones, dijo, es fundamental para tener un desarrollo integral, con propósito, aspiración y disciplina.

En su mensaje a las y los jóvenes, Miguel Bañuelos, conferencista, fundador de la Academia Mizcoatl Díaz, señaló como importante el impulsar y fortalecer en la juventud habilidades de inteligencia emocional, que contribuyan a una convivencia empática y al desarrollo de criterios para tomar decisiones de manera responsable, que favorezcan a su bienestar emocional.

Estas habilidades, agregó, serán fundamentales para impulsarlos a lograr sus metas y objetivos de manera consciente y apasionada, para así realizar cada actividad que los lleve a cumplir sus sueños.

Jaira Lizeth Barragán García, directora de la Unidad Académica de Psicología, destacó la importancia de formar parte de las actividades que el Gobierno de Zacatecas, a través del Injuventud, realiza por el bienestar de las y los jóvenes, para lograr empoderarlos y motivarlos.