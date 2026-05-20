Que trabajadores de IMSS Bienestar e ISSSTE de Zacatecas reciban salario digno, pide Geovanna Bañuelos

La senadora Geovanna Bañuelos solicitó a la Secretaría de Salud del estado de Zacatecas implementar las medidas administrativas necesarias para garantizar que los trabajadores suplentes del IMSS Bienestar y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) de Zacatecas reciban al menos un salario conforme al mínimo vigente.

Asimismo, pidió garantizar su acceso pleno a prestaciones sociales y se respete de manera integral el ejercicio de sus derechos laborales.

Mediante un punto de acuerdo presentado al Senado de la República, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) reconoció que las y los trabajadores que laboran en instituciones como el IMSS Bienestar y el ISSSTE hacen un trabajo invaluable que muchas veces se realiza bajo condiciones de alta presión, demostrando una vocación de servicio que sobrepasa sus obligaciones contractuales.

No obstante, dijo, actualmente una gran parte del personal médico que trabaja para estas instituciones están contratados mediante esquemas de suplencia que mantienen en la precariedad a las y los trabajadores.

En este sentido, dijo, es alarmante que existan personas trabajadoras cuyos ingresos no alcanzan siquiera el salario mínimo general vigente, pues mientras la ley marca un piso de 9 mil 451 pesos mensuales, hay trabajadores que perciben apenas seis mil 600 pesos o menos.

“Hoy, estos héroes de la salud se enfrentan a una contradicción que debe ser resuelta: mientras el liderazgo de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sigue promoviendo más y mejores condiciones para la clase trabajadora, en otros sitios existen inercias administrativas y esquemas de contratación que aún no se alinean con los principios de humanismo y dignidad que defendemos”, mencionó.

Geovanna Bañuelos destaca que esta problemática se manifiesta en tres ejes fundamentales que requieren atención inmediata de las autoridades federales de salud: comenzando por salarios que se encuentran por debajo del mínimo de subsistencia, falta de seguridad social y certidumbre jurídica.

La vicecoordinadora advirtió que en Zacatecas, el personal suplente enfrenta la desesperante realidad de retrasos de hasta ocho quincenas en sus pagos, además de trabajar sin descanso garantizado y bajo la incertidumbre del cobro. “En los hechos, una forma de explotación que no podemos permitir en un gobierno que es humanista y que tiene como eje central la justicia social”.

“Ignorar el reclamo legítimo de los trabajadores en municipios como Fresnillo, Jerez y Guadalupe es permitir que las malas prácticas de la vieja política sigan vivas dentro de nuestras instituciones. La salud universal y gratuita sólo será plena cuando el personal que la hace posible tenga un sueldo digno y conforme a lo que merece su noble labor.” señaló

Geovanna Bañuelos señaló que la justicia social debe llegar a cada oficina y cada pasillo de los hospitales de Zacatecas. La masificación y la nivelación salarial no son sólo temas de presupuesto, sino de voluntad administrativa y de honor con quienes cuidan la salud pública.

“Es imperativo que las juntas de gobierno de las instituciones de salud revisen y modernicen sus manuales de pago para que ningún trabajador en Zacatecas gane menos de lo que marca la ley. En el Partido del Trabajo no permitirán que quienes ayudan a las familias zacatecanas sigan siendo olvidados por esquemas de contratación obsoletos”, concluyó.