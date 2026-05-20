Realizan búsqueda de personas desaparecidas en Ojocaliente y Guadalupe

Zacatecas, Zac.- Con resultados positivos en el municipio de Ojocaliente, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, y la Fiscalía General de Justicia, llevaron a cabo dos búsquedas de personas desaparecidas, generalizadas y en vida, en dicha demarcación y en Guadalupe.

La primera de las células, encabezadas por personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares, acudió a la comunidad de la Zacatecana, perteneciente al municipio de Guadalupe, en donde realizaron una búsqueda generalizada y en vida, que incluyó la pega de cédulas.

El segundo grupo se dirigió al municipio de Ojocaliente, donde emprendió una exploración en la población conocida como El Milagro, en busca de indicios que permitan la localización de personas ausentes.

En las acciones emprendidas, se contó con el apoyo de personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, así como el acompañamiento de representantes de los colectivos de familias de personas desaparecidas.