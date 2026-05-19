Realizan Feria de Embriología en Campus UAZ Siglo XXI

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de impulsar un aprendizaje dinámico y lúdico, estudiantes de segundo semestre de las Unidades Académicas de Medicina Humana y Ciencias de la Salud (UAMHyCS), así como de Odontología (UAO) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), participaron en la Feria de Embriología, actividad académica organizada por docentes de ambas unidades.

La docente investigadora de la academia de Embriología, María Mercedes Marín Velázquez, explicó que esta iniciativa busca que las y los estudiantes integren los conocimientos adquiridos en el aula mediante estrategias recreativas, favoreciendo un aprendizaje más significativo.

La feria incluyó diversas dinámicas coordinadas por las docentes investigadoras de la academia: Miriam Torres, Fabiola de la Rosa, Mónica Córdova y Mary Marín, quienes impulsaron actividades como toro mecánico, “100 mexicanos dijeron”, tiro al blanco, memorama y pesca de pelotas, entre otras.

En total participaron aproximadamente 320 estudiantes de segundo semestre, de los cuales cerca de 200 pertenecen a la UAO y 120 a la UAMHyCS. Durante la jornada, las y los alumnos demostraron entusiasmo, responsabilidad y trabajo en equipo, colaborando activamente en cada una de las actividades desarrolladas.

Asimismo, se destacó que la respuesta de las y los jóvenes fue positiva, mostrando interés y motivación por aprender de una manera distinta, divertida y participativa.

Finalmente, integrantes de la academia señalaron que, debido a los resultados obtenidos, esta actividad continuará realizándose de manera periódica en la UAMHyCS y en la UAO, consolidándose como una estrategia innovadora para reforzar el aprendizaje en el área de embriología.