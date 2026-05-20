Entregan gobierno del estado y Pepe Saldívar nueva aula en Cieneguitas

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa y brindar mejores espacios para el desarrollo académico de las niñas y niños, el Gobierno de Pepe Saldívar, llevó a cabo la entrega de un aula en el Jardín de Niños “Luz González Cosió” ubicado en la comunidad de Cieneguitas en Guadalupe.

Esta importante obra fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado a cargo de David Monreal, el Gobierno de Pepe Saldívar y la Asociación de Padres de Familia, quienes sumaron esfuerzos para atender una de las principales necesidades del plantel educativo.

Durante el acto, el presidente Municipal Pepe Saldívar, destacó la importancia de invertir en la educación y generar espacios dignos, seguros y funcionales para la niñez guadalupense, reafirmando el compromiso de continuar impulsando acciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de las familias.

“Gracias a que estamos haciendo equipo así, con la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, con el Licenciado David Monreal Ávila y el gran equipo que se tiene en Guadalupe, es como suceden estas cosas”, indicó.

Asimismo, reconoció el trabajo de Susana Barragán y Saúl Cordero, Diputados Locales por trabajar arduamente por el municipio, así como el esfuerzo de la Síndica y de las y los regidores. “No hemos dejado de recorrer las comunidades, las colonias, las calles, las avenidas, los mercados, donde haya alguna necesidad en Guadalupe”, detalló.

Por otro lado, en representación de Gabriela Pinedo, secretaria de Educación del Estado, Armando Delgadillo Ruvalcaba, Subsecretario Académico, señaló que Pepe Saldívar es un gran presidente porque tiene una visión directa hacía la educación protegiendo los derechos de las niñas y niños.

Dolores Hernández Lechuga, representante de la Asociación de Padres de Familia, agradeció profundamente al primer edil por escuchar sus peticiones, por su sensibilidad y por demostrar con hechos que la educación es una prioridad, “señor presidente, esperamos seguir contando con usted para proyectos futuros, muchas gracias”, finalizó.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Guadalupe a cargo de Pepe Saldívar, continúa trabajando de manera cercana con David Monreal Ávila, las Instituciones Educativas y la ciudadanía, impulsando proyectos que fortalezcan la educación y el futuro de las nuevas generaciones.

A este importante evento acompañaron al presidente; Saúl Cordero Becerril, Diputado Local; Karla León Padilla, directora del Jardín de Niños “Luz González Cosió”; Gerardo de Jesús Flores Coronado, de la Región 10 estatal; Marisol Nava de León Supervisora de la Zona 67; Imelda Sánchez López, jefa del Sector 02 de la Secretaría de Educación Nivel Preescolar y Francisco Solís, regidor del Municipio.