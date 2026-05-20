Coordina UAZ logística para aplicación de EXANI-II en Campus Siglo XXI

Zacatecas, Zac.- Autoridades académicas y administrativas de diversas Unidades Académicas sostuvieron una reunión de coordinación con motivo de la próxima aplicación del examen EXANI-II, programada para el 30 de mayo en el Campus Siglo XXI, una de las jornadas de evaluación con mayor demanda debido a la participación de aspirantes del Área de Ciencias de la Salud (ACS).

Durante el encuentro, la responsable del Departamento Escolar, Samanta Deciré Bernal Ayala, junto a su equipo de colaboradores y autoridades universitarias, agradeció el respaldo del coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Alfredo Salazar de Santiago, así como la participación de directoras, directores y responsables de programas académicos involucrados en la organización de este proceso de admisión.

Se informó que año con año incrementa el número de aspirantes provenientes de los 58 municipios de Zacatecas y de estados vecinos, quienes acuden desde tempranas horas al campus para presentar su evaluación de ingreso. Entre los programas con mayor demanda destacan Médico General, Médico Cirujano Dentista, Enfermería, Fisioterapia, Nutrición y Químico Farmacobiólogo.

Asimismo, se explicó que personal del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) arribará previamente a Zacatecas para realizar la recepción, resguardo y conteo oficial de los exámenes, garantizando la transparencia y seguridad del proceso.

Las autoridades universitarias detallaron la logística de distribución de aulas, asignación de aplicadores y medidas de organización para facilitar el ingreso y movilidad de miles de aspirantes y familiares dentro del campus.

También se destacó la participación del personal de Servicios Escolares y de las distintas Unidades Académicas, quienes colaborarán desde temprana hora en la atención y acompañamiento de las y los jóvenes aspirantes.

Finalmente, las autoridades exhortaron a las y los sustentantes a acudir puntualmente, desayunados y con la documentación requerida, a fin de evitar contratiempos durante la aplicación del examen.