Estudiantes de Pinos se capacitan en cultura turística

Zacatecas, Zac.- Estudiantes de educación media superior del Pueblo Mágico de Pinos se capacitan en “cultura turística y Progreso”, impartida por la docente investigadora del programa de Turismo de la Unidad Académica de Historia (UAH) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), María Teresa González Alvarado; lo anterior a través de la UAH; el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ; la Dirección de Turismo del Municipio de Pinos, y la Secretaría de Turismo del Gobierno del estado de Zacatecas (SECTUR).

El propósito de la capacitación fue brindar al estudiantado las herramientas para concientizar y mejorar el servicio en Pueblos Mágicos sin perder la autenticidad cultural y sensibilizar sobre la importancia del turismo en el estado.

Durante la capacitación se abordaron los temas para comprender conceptos de cultura del servicio, anfitrión turístico, la importancia del turismo en el estado de Zacatecas, la historia, cultura y tradiciones de Zacatecas, y los siete pueblos mágicos de Zacatecas. Y reflexionaron sobre la relación entre turista, servicio y cultura, proponiendo estrategias de intervención educativa y de sensibilización para distintos públicos.

En el evento académico estuvo presente por parte de la SECTUR, Judith Adriana Flores Hernández, subsecretaria de Desarrollo Turístico; el jefe del Departamento de Capacitación, Alejandro Rivera Carrera; y la directora de Turismo del municipio de Pinos, Viviana Elizabeth Cardona Rocha.