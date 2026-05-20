Especialistas UAZ rompen tabúes y priorizan detección temprana de VPH

Zacatecas, Zac.- En una reciente emisión del programa Diálogos Universitarios, investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) abordaron el tema del Virus del Papiloma Humano (VPH) e hicieron un llamado a la sociedad para romper tabúes y priorizar la prevención.

El docente investigador de la Unidad Académica de Ciencias Químicas (UACQ), Jorge Luis Ayala Luján, explicó que el VPH es un virus persistente que afecta a la mayoría de la población en algún momento de su vida. Señaló que este virus constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer cervicouterino, segunda causa de muerte por cáncer en mujeres.

Ayala Luján enfatizó la necesidad de diferenciar entre el tamizaje tradicional para detectar cáncer y las pruebas moleculares que permiten identificar el virus en etapas tempranas, lo que posibilita revertir lesiones iniciales antes de que las células se transformen. Destacó que el VPH agrupa más de 200 cepas: algunas de alto riesgo que pueden provocar cáncer y otras de bajo riesgo que generan verrugas o papilomas.

El investigador puntualizó que el virus se transmite exclusivamente de persona a persona mediante contacto sexual o directo con fluidos corporales, aclarando que no se contagia por un saludo de mano o un beso casual, ya que tiene afinidad selectiva por tejidos como la mucosa o el epitelio.

En este contexto, subrayó que desde 2009 la UAZ desarrolla investigación de vanguardia con relevancia internacional sobre el comportamiento del virus en la región. El Laboratorio de Patología y Diagnóstico Molecular cuenta con tecnologías avanzadas como citología en base líquida y pruebas de PCR, abiertas al público para la detección temprana.

Por su parte, la docente investigadora de la UACQ, Irma Elizabeth González Curiel, señaló que toda la población es vulnerable, pues el virus afecta a mujeres, hombres e incluso niños. Insistió en que el VPH debe dejar de ser un tabú familiar y tratarse abiertamente como un problema prioritario de salud pública.

Aclaró que el contagio en niños es extremadamente bajo y ocurre principalmente por transmisión madre-hijo durante el parto, por lo que sugirió la cesárea como medida preventiva en madres positivas.

González Curiel explicó que el virus puede permanecer inactivo durante años sin causar daño y que el organismo puede controlarlo si las defensas están fuertes. Sin embargo, cuando estas disminuyen, el virus aprovecha para replicarse de manera agresiva.

Finalmente, los especialistas afirmaron que, aunque la vacuna no impide el contacto con el virus, su aplicación oportuna antes del inicio de la vida sexual activa fortalece el sistema inmune y detiene la replicación de cepas de riesgo. Tras 20 años de uso, no existe evidencia científica de que las vacunas provoquen infertilidad o enfermedades neurodegenerativas.

Por ello, invitaron a la población a vacunarse antes de los 14 años y a utilizar medidas preventivas como el preservativo.