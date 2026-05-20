Darán transportistas en Zacatecas tarifa especial a personas con discapacidad

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, firmó un acuerdo con concesionarios del transporte urbano para el establecimiento de una tarifa especial para personas con discapacidad, quienes, a partir de la fecha, pagarán únicamente 5 pesos por el uso de este servicio.

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte Público, y el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas (Incluzac) acordaron con transportistas este importe especial, luego del análisis realizado con base en los acuerdos firmados para el ajuste de la tarifa del transporte urbano.

Actualmente, el padrón de personas con discapacidad está compuesto por más de 15 mil integrantes, de los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, en donde será aplicable la tarifa.

Con la representación del Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, el Subsecretario Javier Reyes Romo destacó la consolidación de un beneficio para las personas con discapacidad, pues amortiguará el impacto económico.

Refirió el trabajo que se realiza para el mejoramiento del transporte público, con el propósito de que se brinde un mejor servicio a usuarios, con mejores unidades y con las adaptaciones que se requieren para la adecuada movilidad de las personas con discapacidad.

En el acto celebrado en las instalaciones de la dependencia a su cargo, Miriam García Zamora, directora de Incluzac, informó que la aplicación de la tarifa especial se realizará por medio de la tarjeta y/o credencial del Instituto, misma que debe estar actualizada y que cuenta con candados de seguridad. Comentó que el beneficio se aplicará por igual a todas las personas con discapacidad visible y no visible.

Joana Alejandra Méndez, a nombre de las y los beneficiarios, agradeció el apoyo brindado por los transportistas, que más que un acto administrativo, dijo, es un paso firme que se da hacia la igualdad.

Advirtió que esta tarifa especial no es un favor ni un gesto de caridad, sino una medida de justicia social para mejorar la accesibilidad.