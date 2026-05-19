Es donación de leche humana, acto de amor y vida

Zacatecas, Zac.- En el marco del Día Mundial de la Donación de Leche Humana, la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) llevó a cabo un ciclo de conferencias para la reflexión, acerca de la importancia de esta noble práctica.

Donación de leche humana, un acto de amor, dando vida después de la muerte, fue la ponencia dictada por Diorela Sánchez Grijalva, presidenta de la Asociación Ángeles Iluminando Sonrisas, la cual es una red de apoyo para familias en duelo gestacional, perinatal y primera infancia.

Asimismo, la médica Mónica Rodríguez Borroel abordó el tema de los múltiples beneficios de la leche materna.

Dentro de la ceremonia fue reconocido Erik del Muro Guardado, por su dedicación y entrega en el proceso de logística para transportar la leche materna, del domicilio de las donadoras hacia el Banco de Leche del Hospital de la Mujer Zacatecana.

Se contó también con la participación de personal de las secretarías de Finanzas (Sefin) y de las Mujeres (Semujer), así como del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), instituciones donde se han implementado los espacios conocidos como lactarios.

Cada 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Humana en el marco de la firma de la Carta de Brasilia, un documento clave para la promoción de la lactancia materna en América Latina, en el cual se estableció el compromiso y los lineamientos para la creación de los Bancos de Leche en el continente.