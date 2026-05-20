Presentan avances de Programa de Infraestructura Social para el Bienestar

Zacatecas, Zac.- Con el liderazgo del Gobernador David Monreal Ávila, la administración estatal consolida una inversión histórica en infraestructura social, que fortalece el bienestar, mejora la calidad de vida y genera condiciones de progreso para miles de familias zacatecanas en los 58 municipios del estado.

Durante la Informativa de Zacatecas, espacio de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, la Secretaria de Desarrollo Social, Bennelly Hernández Ruedas, presentó los avances alcanzados de 2021 a 2026, mediante el Programa de Infraestructura Social para el Bienestar, estrategia que se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador, así como una de las políticas públicas más importantes de todo su sexenio.

Hernández Ruedas destacó que, durante la presente administración estatal, se ha priorizado una visión de infraestructura con sentido social y humano, enfocada en atender las necesidades más apremiantes de la población, mediante obras que mejoran las condiciones de vida en colonias, barrios y comunidades.

Acciones con profundo sentido humano



“Cada obra representa bienestar, dignidad y justicia social para las familias. La infraestructura transforma vidas, fortalece comunidades y genera igualdad de oportunidades. Cada calle pavimentada, cada obra de agua potable, cada luminaria y cada puente reflejan el compromiso permanente del Gobernador David Monreal con el desarrollo y el progreso de Zacatecas”, expresó Bennelly Hernández.

La funcionaria refirió que las obras de infraestructura social impulsadas durante el sexenio trascienden el concreto y la maquinaria, ya que representan acciones con profundo sentido humano, que impactan directamente en la salud, la higiene y la calidad de vida de las familias zacatecanas.

Contar con agua potable, alcantarillado, electrificación, calles dignas y espacios públicos seguros permite que niñas, niños, personas adultas mayores y comunidades enteras vivan en mejores condiciones, con mayor bienestar y mayores oportunidades de desarrollo.

Alcances técnicos, financieros y operativos



Durante la presentación también participó el Subsecretario de Bienestar Social y Atención a la Pobreza de la Sedesol, Alejandro Pérez Ordiano, quien explicó los alcances técnicos, financieros y operativos de las obras ejecutadas en el territorio estatal.

“La planeación técnica, la coordinación con los municipios y el trabajo cercano con la ciudadanía han permitido consolidar obras funcionales, de calidad y con impacto directo en la vida cotidiana de las familias zacatecanas”, señaló el Subsecretario.

En materia de agua potable, el Gobierno de Zacatecas ha ejecutado 38 obras, de 2022 a 2026, instaló 959 tomas domiciliarias y alcanzó una meta de 23 mil 162 metros lineales, con una inversión total de 31 millones 535 mil 715 pesos.

En alcantarillado se han realizado 59 obras, 516 descargas domiciliarias y dos biodigestores, con una meta de 23 mil 162 metros lineales y una inversión total de 111 millones 885 mil 172 pesos. En electrificación se han desarrollado 19 obras, con la instalación de 171 postes, mediante una inversión de 10 millones 742 mil 915 pesos.

Como parte de las acciones de sustentabilidad y ahorro familiar, se han realizado 1 mil 147 obras para la instalación de 10 mil 679 calentadores solares, con una inversión de 84 millones 407 mil 032 pesos.

En alumbrado público se han ejecutado 32 obras, con la instalación de 1 mil 613 luminarias LED, mediante una inversión de 8 millones 826 mil 993 pesos.

En infraestructura de salud y casas de parteras, se llevaron a cabo tres obras, con una meta de 289.41 metros cuadrados y una inversión de 657 mil 410 pesos.

Para fortalecer los espacios públicos y de convivencia comunitaria, se realizaron ocho obras de techados y domos, con una meta de 7 mil 662 metros cuadrados y una inversión de 16 millones 706 mil 986 pesos.

Calles, caminos y puentes



En pavimentación de calles se han rehabilitado 679 vialidades, con concreto hidráulico y asfáltico, con lo que se alcanza una meta superior a 1.2 millones de metros cuadrados, mediante una inversión histórica de 358 millones 090 mil 336 pesos.

En caminos de acceso a comunidades se ejecutaron 13 obras, con una meta de 163 mil 129 metros cuadrados y una inversión de 48 millones 346 mil 670 pesos.

Además, se han construido ocho puentes vehiculares, con una meta de 2 mil 157 metros cuadrados y una inversión de 15 millones 100 mil 065 pesos, acciones que fortalecen la conectividad y la movilidad segura en distintas regiones del estado.

La Secretaria Bennelly Hernández reiteró que la política social impulsada por el Gobernador David Monreal mantiene como prioridad llevar desarrollo, bienestar y justicia social a cada rincón del estado, mediante infraestructura de calidad que responda a las necesidades reales de la población.

“Desde la Secretaría de Desarrollo Social, impulsamos obras de calidad, fortalecemos la participación ciudadana y promovemos acciones en favor de la salud y el mejoramiento de la calidad de vivienda, siempre con el compromiso de trabajar por el bienestar y el progreso de las familias zacatecanas”, puntualizó.