Adquiere CREE electromiografo para realizar estudios especializados

Guadalupe, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, incorporó un nuevo equipo médico especializado al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), que permitirá realizar estudios para la detección de sordera y diversas enfermedades relacionadas con los nervios auditivos, en beneficio de personas de bajos recursos.

El Subdirector del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Christian Alan Flores Rodríguez, destacó que la adquisición del electromiógrafo fue gestionada por la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, ante el Sistema Nacional DIF, cuyo costo fue de más de 1 millón de pesos y que representa un avance importante para la institución, ya que desde hace más de 15 años no se contaba con esta tecnología.

“Contar con este nuevo equipo nos da la facilidad de ayudar a personas de bajos recursos. Cualquier persona que tenga una solicitud médica por parte de pediatras, neurólogos, audiólogos o cualquier otro especialista puede acudir con nosotros para agendar su cita”, señaló.

Explicó que estos estudios son fundamentales para detectar oportunamente problemas de audición y enfermedades importantes relacionadas con los nervios, además de que el CREE ya cuenta con un médico especializado en el manejo de este equipo.

Informó que los costos de los estudios oscilan entre los 5 mil y 6 mil pesos en hospitales privados, pero en el CREE el costo será de alrededor de 700 pesos; además, podrán ser más accesibles para personas de bajos recursos, mediante la realización de un estudio socioeconómico.

Las y los interesados pueden agendar su cita al teléfono 4929231710 o acudir directamente al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en un horario de atención de 8:00 a 13:30 horas. Los estudios se realizan los días jueves y viernes.