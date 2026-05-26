Celebran 17 aniversario de Casa de Dia Amat-te

Zacatecas, Zac.- A través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, celebró el 17 Aniversario de la Casa de Día “Amat-te” Zacatecas, en compañía de las y los usuarios del espacio, quienes estuvieron acompañados por sus familiares, en un ambiente de convivencia y alegría.

La celebración fue encabezada por la Presidenta Honorífica del SEDIF, Sara Hernández de Monreal, quien convivió con las y los asistentes, durante las actividades organizadas para conmemorar este importante aniversario.

Como parte del festejo, las y los asistentes participaron en una convivencia, donde compartieron en pan y la sal, postres, bebidas y música en vivo, lo que generó momentos de unión y esparcimiento para las familias.

Las y los usuarios de la Casa de Día presentaron una exposición de manualidades elaboradas por ellos mismos, a través de la cual dieron muestra de su creatividad, talento y el trabajo que realizan dentro de este espacio dedicado a su bienestar y desarrollo integral.

Con estas acciones, realizadas en el marco de la Agenda del Progreso, el Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de fortalecer espacios de atención y convivencia para las personas adultas mayores, a través de la promoción de actividades que favorezcan su integración social y calidad de vida.