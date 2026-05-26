Inauguran en Zigzag exposición itinerante Ojos en el Universo: Imágenes de telescopios espaciales

Zacatecas, Zac.- En la búsqueda permanente de acercar la Ciencia y la Tecnología a la población, especialmente a niñas, niños y jóvenes, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través del Centro Interactivo de Ciencia, Tecnología e Innovación Zigzag, inauguró la Exposición Itinerante “Ojos en el Universo: Imágenes de telescopios espaciales”.

Acompañada por el Director General del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), Hamurabi Gamboa Rosales, la Directora del Zigzag, Sahara del Río Venegas, abrió al público esta muestra, al lado del alumnado y personal docente de la Escuela Primaria Felipe B. Berriozabal.

Sahara del Río dijo que el objetivo de actividades de este tipo, que se alinean con la política en la materia que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila, es acercar la astronomía contemporánea a toda la población, en este caso, mediante una experiencia visual y educativa basada en imágenes reales del universo.

Las imágenes que se pueden observar en esta exposición, que forma parte de la Agenda del Progreso, son de fenómenos del universo como nebulosas, regiones de formación estelar, galaxias, cúmulos, restos de supernovas y estructuras cósmicas que fueron captadas por telescopios y misiones espaciales de vanguardia, como el Telescopio Espacial Hubble, el Telescopio Espacial James Webb y la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea.

Ojos en el Universo llegó al Zigzag gracias que el Centro Interactivo participa en la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, así como a la colaboración con el Museo Americano de Historia Natural Nueva York; permanecerá aquí hasta el 15 de julio.

Hamurabi Gamboa Rosales destacó la importancia del esfuerzo que encabeza Sahara del Río al frente del Zigzag, así como a la participación de todo el equipo, para hacer posible estas exposiciones; es importante destacar que ésta es la segunda que alberga en el año el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología.

“La ciencia debe ser cercana, accesible e innovadora”, afirmó el Director General del Cozcyt, quien se refirió a la relevancia de la colaboración interinstitucional para que el conocimiento científico sea parte integral del progreso de Zacatecas.

Esta exposición podrá viajar y presentarse temporalmente en escuelas, instituciones educativas y espacios culturales en distintos municipios del estado de Zacatecas, previa solicitud, para ampliar el alcance de la astronomía y la ciencia espacial hacia comunidades con acceso limitado a este tipo de contenidos especializados.

La solicitud pueden realizarla instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior; casas y centros culturales; museos y espacios de divulgación científica; ayuntamientos y organismos públicos; así como instituciones privadas interesadas en actividades educativas y culturales.

La muestra podrá permanecer en la sede solicitante por un periodo aproximado de un mes; la convocatoria y mayor información están disponibles en el siguiente enlace: http://zigzag.gob.mx/ojos-en-el-universo-imagenes-de-telescopios-espaciales/.

A esta inauguración acudieron: Judith Trejo Cárdenas, subsecretaria de Inversión, Industria, Comercio y Servicios de la Secretaría de Economía de Zacatecas; Lorena Rojas Nucamendi, investigadora en Ciencia y Tecnología Espacial y astronauta análoga; así como Bertha Michel Sandoval, directora del Museo de Ciencias de la UAZ.

También acudió Hans Christian Correa Aguado, docente e investigador del Campus Zacatecas del Instituto Politécnico Nacional; Jorge Flores Troncoso, docente e investigador de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la UAZ; Jesús Iván Santamaría Najar, presidente de la Sociedad Astronómica de Zacatecas y Miguel García Guerrero, coordinador del grupo Quark y director ejecutivo de la Red de Popularización de la Ciencia.