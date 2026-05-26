Estudiantes de prepa 4 UAZ realizan jornada de innovación artística y literaria

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Unidad Académica Preparatoria (UAPUAZ) Plantel IV, vivió una jornada de innovación artística y literaria protagonizada por sus estudiantes. En este espacio académico se demostró que la palabra escrita puede trascender los límites del papel y convertirse en expresión plástica y objeto poético.

En el marco de las materias Literatura y Redacción y Lectura y Redacción, la docente investigadora Alba Amaranta Hernández Martínez coordinó dos proyectos que pusieron de relieve la capacidad creativa de las y los jóvenes, así como su disposición para explorar nuevas formas de expresión.

El primero de ellos reunió a alumnas y alumnos de los grupos 4. ° E, H y J, quienes presentaron autorretratos inspirados en las Vanguardias Literarias. A través de corrientes como el surrealismo, el cubismo y el expresionismo, experimentaron con técnicas plásticas y visuales para reinterpretar el concepto del “yo” y romper con moldes tradicionales. Con ello demostraron que la literatura no solo se lee, también se pinta.

La profesora Hernández Martínez subrayó que este ejercicio permitió vincular la reflexión literaria con la expresión artística, fortaleciendo la formación integral y creativa de la comunidad estudiantil.

El segundo proyecto correspondió a los grupos 2. ° A, D y J, quienes cerraron el semestre con la exhibición “Poesía que se toca”. En esta actividad elaboraron poemas objeto utilizando materiales reciclados, fusionando la palabra escrita con elementos tridimensionales y otorgando a objetos cotidianos un nuevo significado simbólico y poético.

Las piezas presentadas fueron tan diversas como un vaso de café intervenido o un control de videojuegos moldeado en plastilina, cada una narrando una historia única. Algunos estudiantes incorporaron además la técnica surrealista del “cadáver exquisito”, lo que añadió un componente de juego y azar a sus composiciones.

La docente destacó que estas dinámicas integran arte, literatura y conciencia ambiental, motivando a las y los jóvenes a explorar su identidad y a expresarse de manera innovadora. Señaló que tanto los autorretratos como los poemas objeto reflejan el compromiso de la Preparatoria IV con una educación humanista, creativa y vinculada a los retos contemporáneos.

El valor de estas experiencias, afirmó, no se mide únicamente en las obras producidas, sino en la huella que dejan en la formación de los estudiantes. Cuando un docente abre espacios para la experimentación y el diálogo entre disciplinas, se convierte en catalizador de procesos que fortalecen la confianza, la sensibilidad y la capacidad crítica de la juventud.

Finalmente, estas actividades son un recordatorio de que la educación cobra sentido cuando se transforma en vivencia, y que detrás de cada proyecto hay una comunidad que aprende a mirar el mundo con ojos más amplios y conscientes.