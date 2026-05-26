Invitan a ciudadania zacatecana a participar en 7o Llantaton

Zacatecas, Zac.- A fin de introducir en una economía circular los neumáticos en desuso, mediante su reciclaje integral, y contribuir en la sostenibilidad ambiental de Zacatecas, el Gobierno del Estado, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), invita a participar en el séptimo Llantatón.

Esta campaña ambiental permite dar un tratamiento y un destino final correcto a los residuos de manejo especial, en este caso, neumáticos, mismos que servirán como material para asfalto, impermeabilizante, caucho, tapetes, además de evitar que los niveles de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero contaminen gravemente la atmósfera.

El Llantatón se realizará del lunes 1 al sábado 6 de junio, en los centros de acopio ubicados en el estacionamiento del Ecoparque Centenario “Toma de Zacatecas”, vialidad Vetagrande, sin número, de 9:00 a 15:00 horas; asimismo, en las instalaciones de la empresa REMAP, en carretera Osiris, sin número, colonia Osiris, de 9:00 a 18:00 horas. Se recibirán llantas convencionales y de mina; estas últimas, sólo trozadas a no más de 50 centímetros.