Capacita UAZ a personal de Agencias de Viajes en turismo y administracion

Zacatecas, Zac.- En el marco de las acciones de fortalecimiento profesional, integrantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV) filial Zacatecas participaron en la capacitación “Administración y finanzas para el turismo”, impartida por Jorge Enrique Martínez García, responsable del Programa de la Licenciatura en Turismo de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y Alejandro Rodríguez Casas, especialista en finanzas y docente investigador de la misma institución.

La actividad se llevó a cabo gracias a la colaboración entre la Unidad Académica de Historia de la UAZ, el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ, la AMAV y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Zacatecas (SECTUR), lo que permitió articular esfuerzos en beneficio del sector turístico.

Con este trabajo conjunto, el propósito de la capacitación fue que las y los participantes adquirieran la capacidad de diseñar, estructurar y controlar el sistema administrativo, financiero y operativo de una agencia de viajes. Para ello, se implementaron herramientas prácticas de gestión de flujo de caja y control de contratos, orientadas a maximizar la rentabilidad real del negocio, mitigar riesgos legales con proveedores y garantizar la liquidez operativa a corto y largo plazo.

De manera específica, el curso se enfocó en temas como estructura y operación administrativa, estructura de costos y margen de contribución, gestión de tesorería y pagos, presupuestos y proyecciones de ventas, así como fiscalidad y cumplimiento en el contexto local, lo que permitió a los asistentes fortalecer sus conocimientos en áreas clave.

Asimismo, el evento académico contó con la presencia de autoridades y representantes del sector. Entre ellos, Judith Adriana Flores Hernández, Subsecretaria de Desarrollo Turístico de la SECTUR; Martha Lilian Gándara, Presidenta de la AMAV Zacatecas; Alejandro Rivera Carrera, jefe del Departamento de Capacitación de la SECTUR; y Leticia Zavala Contreras, del área de Capacitación. Por parte de la UAZ, asistieron María Argelia López Luna, coordinadora de Vinculación, y Araceli Graciano Gaytán, responsable del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación.