Encabeza Geovanna Bañuelos entrega de apoyos a familias de Francisco R. Murguia

“Con una inversión de más de ocho millones de pesos hemos logrado apoyar en los últimos meses la economía de cientos de familias de Francisco R. Murguía gracias a los programas de subsidios para el mejoramiento de la vivienda y la canasta básica del Partido del Trabajo”, informó la senadora Geovanna Bañuelos en su visita por este municipio ubicado en el noroccidente del estado de Zacatecas.

Acompañada de Alfredo Femat Bañuelos, Comisionado Político Estatal del Partido del Trabajo; Ever Laurencio Vera Neave, presidente del Comité Municipal y Heberto Gómez Ramírez, Coordinador de Afiliación del PT en Francisco R. Murguía, se entregaron 54 toneladas de cemento, 80 paquetes de láminas, 190 montenes, 25 tinacos y 55 calentadores solares;

En su encuentro con cientos de familias en la cabecera municipal de Nieves, la legisladora por Zacatecas recordó que el Partido del Trabajo es impulsor de la Cuarta Transformación y “está a favor de la gente más necesitada del país y de las causas sociales”.

“Regresar a nuestras comunidades y municipios es cumplir la palabra empeñada. Cuando dijimos que, si nos daban la oportunidad, nos conduciríamos de manera transparente, honesta, humilde y cercana a la gente; por eso, hoy regresamos a Nieves”, mencionó.

En tal sentido, Geovanna Bañuelos informó sobre su labor legislativa en el Senado de la República y reconoció que con la participación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hoy son una realidad los apoyos a los adultos mayores, las personas con discapacidad, los estudiantes de todos los niveles educativos. Gracias a ello hoy 13.4 millones de personas han salido de la pobreza.

“Ustedes confiaron en nosotros y afortunadamente nosotros podemos regresar con la frente en alto a cada rancho, a cada comunidad, a cada barrio, a cada colonia de Zacatecas y del país a decirles mirándolos a los ojos, no les mentimos, no les fallamos y no les vamos a fallar. En este movimiento de transformación, el fundador es el Partido del Trabajo y nos unen las causas más nobles del país”, aseveró.

En su intervención el diputado local y líder petista, Alfredo Femat Bañuelos, destacó la organización, la trayectoria y el activismo de Ever Laurencio Vera, Heberto Gómez y Cutberto Ibañez Herrada, con quienes les une años de lucha y activismo desde que eran universitarios.

Finalmente, resaltó la cercanía del Partido del Trabajo con la ciudadanía. “Los partidos deben de ser un instrumento al servicio de la gente, pero los partidos no somos nada si no logramos tener empatía con la ciudadanía, si no logramos enraizar en cada municipio y en cada comunidad. Cuando nos organizamos, con nuestros simpatizantes y militantes somos más eficientes”, sostuvo el líder estatal.