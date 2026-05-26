Presenta secretario académico UAZ su séptimo libro como autor

Zacatecas, Zac.- En un acto académico celebrado en el patio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el secretario académico, Hans Hiram Pacheco García, presentó su más reciente obra, acompañado de reconocidos especialistas nacionales e internacionales en psicoanálisis. La actividad reafirmó el compromiso social de la Máxima Casa de Estudios y destacó la relevancia de la reflexión psicoanalítica en el ámbito universitario.

Durante su intervención, el autor universitario precisó que su libro constituye una apuesta por promover que el psicoanálisis, además de otras propuestas, sea encauzado por las causas sociales, enfatizando la necesidad de atender a los grupos más vulnerables.

Subrayó que se trata de una ética y política de los psicoanalistas, y más aún de quienes forman en universidades públicas, recordando que una de las características de la UAZ es su compromiso social.

La presentación del libro “Las entrevistas preliminares en el psicoanálisis de Freud y Lacan” estuvo moderada por el docente investigador Alfonso Sarabia, quien destacó que se trata de una obra clara y exhaustiva sobre uno de los temas más cruciales en la clínica psicoanalítica, y señaló que ha sido poco abordado en la literatura especializada.

Los comentaristas coincidieron en resaltar la importancia y claridad de la obra. Participaron el docente investigador Helí Morales, la docente investigadora Xóchitl de Ávila y la docente investigadora Reyna Medina, estas dos últimas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), así como el catedrático Bruno Bonoris, de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El docente investigador Helí Morales, egresado del doctorado de París, reconoció la trayectoria del secretario académico Hans Hiram Pacheco García como uno de los primeros impulsores del psicoanálisis en México. Afirmó además que es uno de los lacanianos con mayor producción editorial en el país.

Finalmente, el secretario académico Hans Hiram Pacheco García anunció que está por publicar su séptimo libro como autor, el cual abordará la investigación en psicoanálisis. Asimismo, informó que en próximas fechas se dará a conocer la segunda edición de tres de sus obras ya agotadas: La clínica psicoanalítica y el fin del análisis, El método psicoanalítico, su práctica & esencia y El objeto en psicoanálisis.