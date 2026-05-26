Trabajan para identificar perfiles profesionales requeridos por sector productivo y adecuar formación académica

Zacatecas, Zac.- Como parte de la estrategia para impulsar el desarrollo económico y mejorar la empleabilidad en el estado, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, continúa fortaleciendo el trabajo coordinado con universidades públicas, con el objetivo de alinear los planes de estudio a las necesidades reales del mercado laboral.

A través de la Secretaría de Economía, dirigida por el Secretario Jorge Miranda Castro, se han sostenido reuniones de trabajo con instituciones de educación superior, en las que se analizan las áreas de oportunidad para adecuar la formación académica de las y los estudiantes a los perfiles que demanda el sector productivo.

En este encuentro participaron representantes de diversas universidades públicas, como la Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac), Politécnica del Sur de Zacatecas, así como los institutos tecnológicos de Zacatecas, Superiores de Loreto, Nochistlán, Sombrerete, Jerez y Tlaltenango, entre otros.

El Secretario Jorge Miranda Castro destacó que esta vinculación es clave para generar mayores oportunidades de empleo para las y los jóvenes zacatecanos, al tiempo que se fortalece la competitividad de las empresas instaladas en la entidad.

“Trabajamos de la mano con las universidades para que las y los egresados cuenten con las habilidades y conocimientos que hoy requiere la industria. Esto permitirá cerrar la brecha entre la formación académica y el mundo laboral.

“Este esfuerzo es de suma importancia, ya que, con la inversión de más de 6 mil millones de dólares, por parte del sector minero, en los próximos años, se generarán nuevas oportunidades laborales y, en reciprocidad, el Gobernador ha sido claro en que estos empleos deben ser para las y los zacatecanos”, señaló.

El titular del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Hamurabi Gamboa Rosales, subrayó la relevancia de fortalecer la innovación y el desarrollo tecnológico en la formación académica.

“Es fundamental integrar la ciencia, la tecnología y la innovación en los planes de estudio, para formar perfiles más competitivos y preparados para los retos actuales. La vinculación entre academia, gobierno e industria permitirá detonar el talento local y consolidar un ecosistema de desarrollo en Zacatecas”, puntualizó.

Reiteró el compromiso del Gobierno de Zacatecas de continuar el impulso a acciones que favorezcan la profesionalización del talento local, a fin de promover una educación pertinente y orientada al desarrollo económico del estado.

La Rectora de la Utzac, Violeta Cerrillo, quien habló en representación de las universidades, reconoció la importancia de este esfuerzo conjunto y reiteró la disposición de las instituciones educativas para seguir colaborando de manera estrecha con el Gobierno de Zacatecas.

“La coordinación entre universidades y gobierno es fundamental para garantizar que nuestras y nuestros estudiantes cuenten con una formación pertinente, acorde a las necesidades del entorno productivo, y con mayores oportunidades de desarrollo profesional”, expresó.

Con estas acciones, la administración estatal reafirma su compromiso de generar condiciones que faciliten la inserción laboral de las y los jóvenes, con lo que contribuye al bienestar y progreso de Zacatecas.