Buscan con drones a personas desaparecidas en municipio de Cañitas

Cañitas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Comisión Local de Búsqueda, y la Fiscalía General de Justicia del Estado, en atención a solicitudes de colectivos de familias de personas desaparecidas, realizó una diligencia de búsqueda forense generalizada, en el municipio de Cañitas, con el empleo de tecnología, cuyo resultado fue positivo, por lo que los indicios quedaron bajo resguardo de la autoridad correspondiente.

Ante ello, la Secretaría General de Gobierno reafirma su responsabilidad de coordinar esfuerzos institucionales con colectivos de familiares de personas desaparecidas, al realizar de manera permanente acciones de búsqueda, a través de la Comisión Local de Búsqueda.

En las acciones que se llevaron a cabo este día, en diferentes puntos de Cañitas, se emplearon recursos tecnológicos, como el uso de drones, para cubrir una mayor extensión de terreno.

Para la realización de esta jornada de búsqueda, se contó con el acompañamiento de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.