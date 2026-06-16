Inicia UAZ primeras Jornadas de Gestión Educativa

Zacatecas, Zac.- Con el arranque de las primeras Jornadas de Gestión Educativa, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) abrió un espacio de trabajo académico en el marco de la Escuela de Verano UAZ–SPAUAZ.

El inicio de actividades se dio con el Taller de Diseño de la Reestructuración del Programa de Ingeniería en Computación, de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (UAIE), encabezado por el secretario académico, Hans Hiram Pacheco García, en representación del rector Ángel Román Gutiérrez.

En su mensaje, el secretario académico subrayó la trascendencia de estas jornadas para los distintos espacios universitarios. Señaló que, a diferencia de ediciones anteriores, las actividades se distinguen de las propias de la Escuela de Verano, pues anteriormente cerca del 90% de las acciones registradas no estaban enfocadas en la formación docente, sino en labores institucionales.

Con el propósito de revertir esa tendencia, la Secretaría Académica impulsó que la totalidad de las actividades de la Escuela de Verano se orienten a la actualización docente. Para ello se abrió una convocatoria y se habilitó una plataforma que permite dar cabida a procesos de gestión educativa, como reestructuraciones curriculares, actualizaciones de planes de estudio y desarrollo de UDIS, entre otras tareas académicas y administrativas que se realizan a lo largo de cuatro semestres.

El acto protocolario reunió a autoridades y responsables académicos que respaldan estos trabajos. Estuvieron presentes la coordinadora de Docencia, Regina Compeán González; la subcoordinadora de Actualización e Información Docente, Nubia Maricela Chávez Lamas; el responsable del Programa de Ingeniería en Computación, Oscar Osvaldo Ordaz García, quien además coordina el taller; y el responsable de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, Santiago Villagrana Barraza, quien acudió en representación del director de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, Sodel Vázquez Reyes.