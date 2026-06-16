Todo listo para Reunión Internacional de Minería en Zacatecas

Zacatecas, Zac..- En el marco de los preparativos para la Reunión Internacional de Minería (RIM) 2026, el Gobernador David Monreal Ávila dirigió una reunión de trabajo con representantes del sector minero, encabezados por Abel González Vargas, presidente del Comité Organizador, durante la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, en la que se presentaron los avances y estrategias implementadas en materia de seguridad y se expresó el respaldo para el desarrollo exitoso de este importante evento.

Al informar que Zacatecas se encuentra listo para este encuentro, el mandatario remarcó que esta reunión permitió fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y empresas mineras, además de compartir las acciones que se realizan de manera permanente para preservar la paz, la estabilidad y las condiciones necesarias para la inversión y el desarrollo económico en la entidad.

Asimismo, se destacó que, del 24 al 26 de junio, Zacatecas será sede de la Reunión Internacional de Minería, uno de los eventos más relevantes de esta industria, al congregar a empresas nacionales e internacionales, inversionistas, especialistas y representantes de organismos vinculados al sector.

También, se informó que la entidad recibirá la visita oficial del Embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, quien participará en diversas actividades relacionadas con el sector minero y sostendrá encuentros con autoridades estatales, empresarios y representantes de compañías canadienses con presencia en Zacatecas.

En la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, el Gobernador David Monreal reiteró que Zacatecas ofrece las condiciones necesarias para el desarrollo de este tipo de eventos internacionales, por lo que las y los participantes contarán con acompañamiento institucional.

De acuerdo con el mandatario estatal, la visita diplomática y la realización de la Reunión Internacional de Minería representan una oportunidad para fortalecer la confianza de los inversionistas, promover nuevas oportunidades de cooperación y consolidar a Zacatecas como uno de los principales destinos de inversión minera en México.

Con estas acciones, afirmó, se refrenda el compromiso de su administración de impulsar el desarrollo económico, la generación de empleos y la atracción de inversiones que contribuyan al bienestar de las familias zacatecanas.