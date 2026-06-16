Universitario zacatecano es seleccionado para ser parte del equipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) celebra que el responsable del Programa de la Licenciatura en Mercadotecnia, Ricardo Báez Leal, haya sido seleccionado como VIP Lounge Manager, integrándose al equipo de Guest Operations de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Monterrey. Al conocer los requisitos del proceso de reclutamiento y las responsabilidades del puesto, consideró que era una oportunidad extraordinaria para aplicar la experiencia adquirida en atención al huésped, gestión de eventos y operaciones.

En el ámbito de sus funciones, la responsabilidad central de Báez Leal como VIP Lounge Manager es liderar la ejecución operativa de la experiencia de los invitados dentro de los lounges VIP. Esta tarea implica asegurar que cada detalle cumpla con los estándares internacionales de excelencia que exige la FIFA, supervisar la implementación de elementos de branding, entretenimiento, decoración y personal de atención, además de coordinar proveedores de hospitalidad y atender situaciones relacionadas con infraestructura y aspectos técnicos que puedan impactar la experiencia de los asistentes.

Dentro de este esquema de trabajo, también se colabora en la gestión de las necesidades de patrocinadores y socios estratégicos, verificando que su presencia e implementación se desarrollen conforme a los planes establecidos. En este sentido, el docente investigador Ricardo Báez Leal subrayó que el puesto requiere una estrecha coordinación con diversas áreas operativas para garantizar que la experiencia de los invitados VIP y VVIP se desarrolle de manera eficiente, segura y memorable durante todo el torneo.

Respecto al proceso de selección, el especialista destacó que fue altamente competitivo y tuvo una duración aproximada de dos meses. Durante este tiempo se llevaron a cabo diversas etapas de evaluación, incluyendo análisis de experiencia profesional, entrevistas y valoración de competencias relacionadas con la gestión de eventos, hospitalidad, liderazgo y atención a invitados VIP.

En cuanto a la dinámica de selección, enfatizó que se desarrolló completamente en inglés, desde las comunicaciones iniciales hasta las entrevistas y evaluaciones. Este reto, aseguró el Báez Leal, le permitió demostrar habilidades de comunicación en un entorno internacional y multicultural.

Más allá del crecimiento profesional, la experiencia representa la materialización de un sueño y el resultado de años de preparación, esfuerzo y aprendizaje, al convivir con profesionales de distintas partes del mundo que han participado en otros mundiales u Olimpiadas, y poner a prueba sus capacidades en un entorno de máxima exigencia.

Sobre el impacto académico, resaltó que esta vivencia le permitirá trasladar los aprendizajes a sus estudiantes, compartiendo casos reales de operación, marketing, logística, hospitalidad y gestión de eventos a gran escala. Con ello busca enriquecer su formación con experiencias prácticas y actuales, transmitiendo que con perseverancia, educación, preparación y trabajo constante es posible alcanzar metas que parecen lejanas y demostrar que los universitarios pueden trascender fronteras y participar en proyectos de clase mundial.

Finalmente, el responsable de la Licenciatura en Mercadotecnia, Ricardo Báez Leal, expresó que participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es un gran honor y una enorme responsabilidad. Desde los primeros días ha sido impresionante observar el nivel de planeación, coordinación y profesionalismo requerido para un evento de tal magnitud.

“Me llena de orgullo representar a la UAZ en un escenario internacional y demostrar que desde nuestra Institución podemos aportar talento, conocimiento y profesionalismo en proyectos de alcance mundial. Estoy convencido de que esta experiencia dejará aprendizajes muy valiosos que compartiré con mis estudiantes y con la comunidad universitaria”, concluyó.