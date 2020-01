Disminuyen en temporada decembrina denuncias por violencia de género

Zacatecas, Zac.- El director de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, Jorge Eduardo Muñoz Franco, declaró que durante la temporada decembrina aproximadamente atendieron de 8 a 10 reportes por violencia de género, un número menor comparado con otros años, pues recordó que en diciembre de 2018, aproximadamente fueron 13 o 14 llamados emergentes de este tipo.

Lamentó que no todas las mujeres, “decidieran presentar su denuncia correspondiente, ahí tiene que haber una modificación de que estando en flagrancia, como va, quiera o no quiera que siga, porque no hay otra manera de acabar. Un individuo que lleva ventaja sobre una mujer, sea su pareja o sea quien sea, esto no puede ser. La mujer, lo hemos dicho en repetidas ocasiones es el máximo regalo que Dios le dio al hombre, hay que valorarla, cuidarla, de ahí nacemos todos. Entonces, lo máximo que debe haber para un hombre: es la mujer”.

Respecto a las condiciones en que se encuentra la corporación y quejas en contra de los elementos de seguridad municipal, expresó que quejas siempre las va a haber, por lo que generalmente llegan a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) como resultado de las mismas. No no quiero ser descortés pero hay ocasiones en que todo mundo es inocente y la policía todos culpables”.

Recordó que en fecha reciente, durante un desalojo de una casa, una de las personas desalojadas con navaja en mano atacó al oficial y este se negó a denunciar porque argumentó que era parte de su trabajo, “ entonces el detenido resulta golpeado, lo certifican y va la denuncia a Derechos Humanos, pero omitiendo que él fue el primero que agredió y que una acción genera una reacción en el mismo sentido, con la misma intensidad, eso es lo que sucede, no somos santos pero somos responsables de nuestros actos”.

En cuanto a las condiciones de las instalaciones de la dirección de policía, comentó que hace aproximadamente un mes tuvieron una revisión por parte de la CDHEZ de la cual obtuvieron dos observaciones, una ya fue atendida, consistía en una falla en la construcción del edificio y la otra está en vías porque deben cambiar los socket de cerámica.

“Nos sugirieron que los cambiáramos pero como estamos en un sótano no podemos dejar sin iluminación, tenemos programado para este mes de enero, el cambio de cada uno de ellos y de una regadera que al final de cuentas dijeron que no consideran que es muy peligroso”.

Informó también que del día 31 diciembre de 2020 al 6 de enero del año en curso atendieron un total de 362 reportes de los cuales 317 fueron a través del número para emergencias 911 y 45 directamente a la dirección de la policía municipal a través del teléfono 92 20180, dejando un saldo de 49 detenidos, de los cuales 8 personas por diversas causas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, 32 por injuriar u ofender a personas en la vía pública y 2 por violencia de género.

Muñoz Franco para concluir, detalló que de los 49 detenidos, la Policía Estatal Preventiva (PEP) capturó a 6, la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTYV) a uno y la Policía de Proximidad del Municipio logró la detención de 42 personas.