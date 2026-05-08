Recibe Sonia Medrano medalla al mérito musical Candelario Huízar

Jerez, Zac.- En el marco de las Jornadas Musicales Candelario Huízar 2026, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, entregó la XXI Medalla al Mérito Musical “Candelario Huízar” a Sonia Medrano Ruiz, en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria en la investigación, enseñanza, divulgación, interpretación y promoción de la música mexicana, tanto de concierto como tradicional.

La ceremonia solemne se llevó a cabo este viernes, en el histórico Teatro Hinojosa, de Jerez, como parte de las actividades de las Jornadas Musicales Candelario Huízar, celebradas del 4 al 8 de mayo, en las ciudades de Zacatecas y Jerez, encuentro que año con año se consolida como uno de los espacios culturales más relevantes para la reflexión, difusión y celebración del quehacer musical en la entidad.

El acto protocolario, enmarcado en la Agenda del Progreso, inició con la intervención de la Banda Sinfónica del Municipio de Jerez y contó con la presencia de autoridades estatales, municipales, representantes académicos, integrantes de la comunidad artística e invitados especiales.

Durante el evento, el Presidente Municipal de Jerez, Rodrigo Ureño Bañuelos, ofreció el mensaje de bienvenida, mientras que la Directora General del Instituto Zacatecano de Cultura, María de Jesús Muñoz Reyes, expuso los motivos que dieron origen a esta distinción.

La titular de Cultura en el estado destacó que la entrega de esta medalla exige tres compromisos: mantener viva la memoria de Candelario Huízar y de quienes, como él, hicieron de la música un lenguaje de nación; fortalecer las políticas públicas y los espacios de formación que permitan a más talentos desarrollarse y ser reconocidos, y promover la equidad en el reconocimiento cultural, para que la historia de la música refleje la diversidad de quienes la hacen posible.

“Sonia Medrano Ruiz, al recibir hoy la medalla al mérito musical Candelario Huízar, encarna la dignidad del oficio musical y la esperanza de que la cultura siga siendo motor de identidad y cohesión social”, enfatizó.

Con la representación del Gobernador David Monreal Ávila, Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, dijo que hoy el estado de Zacatecas entrega el más alto galardón a quienes han dedicado su vida a engrandecer el patrimonio sonoro de nuestra nación, “y qué mejor escenario que Jerez, cuna de don Candelario Huízar, uno de los más grandes orquestadores del nacionalismo musical mexicano, quien nos enseñó que la música no entiende de orígenes, entiende de vocación, de disciplina y de pasión”.

Sonia Medrano Ruiz



La semblanza de la galardonada estuvo a cargo de Verónica Dávila Navarro, integrante del Jurado Honorífico de Selección, quien destacó la sólida trayectoria artística y académica de Sonia Medrano Ruiz, así como su invaluable contribución al rescate y preservación del patrimonio sonoro mexicano.

Originaria de Zacatecas, Sonia Medrano Ruiz manifestó desde temprana edad una profunda vocación por las artes. Paralelamente a sus estudios profesionales en Odontología, fortaleció su formación vocal en el Taller de Canto de la Universidad Autónoma de Zacatecas, bajo la tutela del tenor David Ramírez y, posteriormente, de la soprano Ninón Lima.

Su calidad interpretativa la llevó a protagonizar importantes producciones operísticas, entre ellas, el papel de Violeta Valery en La Traviata, de Giuseppe Verdi, además de participar en conciertos sinfónicos y presentaciones escénicas de alto nivel.

A lo largo de su carrera, ha sido solista invitada de destacadas agrupaciones nacionales e internacionales, como la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y la Orquesta Sinfónica de El Salvador.

Compromiso con la preservación y difusión de la música mexicana



Durante la ceremonia, la galardonada expresó su agradecimiento por la distinción y refrendó su compromiso con la preservación y difusión de la música mexicana.

En particular, agradeció al Gobernador David Monreal Ávila y al Instituto Zacatecano de Cultura por su preocupación y empeño por la preservación de la cultura y la revaloración de nuestras tradiciones zacatecanas, que contribuyen a la salvaguardia de nuestro invaluable patrimonio cultural, material e inmaterial.

Estamos conscientes -dijo- de que la educación, el arte y la cultura propician la reconstrucción del entramado social y son también asideros para reforzar las identidades, el patriotismo y la conciencia de soberanía que está ahorita muy vigente y que estamos algo preocupados por ello.

Medalla al Mérito Musical “Candelario Huízar”



Autoridades estatales, municipales y académicas reconocieron la relevancia de fortalecer las expresiones culturales y reconocer a quienes dedican su vida a enriquecer el patrimonio artístico nacional.

Instaurada en 2004, la Medalla al Mérito Musical “Candelario Huízar” representa el máximo reconocimiento que otorga el Estado de Zacatecas a quienes, mediante su trayectoria en la interpretación, investigación, enseñanza y difusión musical, han contribuido de manera ejemplar al fortalecimiento del patrimonio sonoro nacional.

La distinción se encuentra estrechamente vinculada con las Jornadas Musicales Candelario Huízar, creadas en honor al insigne compositor jerezano Candelario Huízar García de la Cadena (1883-1970), considerado uno de los grandes orquestadores del nacionalismo musical mexicano.

A lo largo de más de dos décadas, este encuentro ha reunido conciertos, conferencias, presentaciones discográficas y actividades académicas que buscan proyectar la riqueza de la música mexicana hacia nuevas generaciones.

De origen humilde, Huízar inició su formación musical en la Banda Municipal de Jerez; posteriormente, consolidó una destacada carrera como compositor, docente y arreglista.

Sus cuatro sinfonías forman parte esencial del repertorio orquestal mexicano del siglo XX y su legado permanece como una referencia fundamental de la creación musical en México.

Las Jornadas Musicales y la Medalla al Mérito Musical “Candelario Huízar” refrendan el compromiso de Zacatecas con la excelencia cultural, la preservación de la memoria sonora y el reconocimiento a quienes, desde la música, fortalecen la identidad y el patrimonio artístico del país.