Impulsa gobierno de Pepe Saldívar bienestar para alumnas de CETIS 113

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de promover la salud menstrual, romper tabúes y brindar apoyo económico a las jóvenes mujeres del municipio de Guadalupe, el Gobierno de Pepe Saldívar, en coordinación con el Sistema Municipal DIF, a cargo de Paulina Hernández, llevaron a cabo la entrega de 393 kits menstruales a través del programa “Transformando el Ciclo”.

Durante el evento, realizado en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 113 (CETIS 113) de Guadalupe, Reina Guadalupe Ramírez Valdivia, agradeció a nombre de todas sus compañeras a Pepe Saldívar y Paulina Hernández por beneficiar a las estudiantes de esta institución.

“Este apoyo representa una acción realmente importante para el bienestar, la salud y el desarrollo de las estuantes, ya que contribuye a que podamos continuar con las actividades escolares con mayor tranquilidad y comodidad, acciones como esta, fortalecen el trabajo en conjunto en favor de la educación y el bienestar de las jóvenes”, refirió.

Por su parte, Paulina Hernández, presidenta Honorifica del Sistema Municipal DIF, destacó la importancia de generar espacios de información y apoyo que permitan visibilizar la menstruación como un proceso natural.

“Vamos a seguir trabajando juntas, de la mano, sepan que este Ayuntamiento es de puertas abiertas y que seguiremos avanzando, porque cuando una mujer avanza, avanza todo Guadalupe”, afirmó.

Los 393 kits entregados contienen toallas sanitarias para seis meses, porta toallas, pulsera alusiva y folletos informativos que ayudarán y contribuirán a reducir gastos en la economía familiar garantizando que las jóvenes cuenten con productos dignos y accesibles para su cuidado personal.

Asimismo, Juan Carlos García Avilés, director del CETIS 113, resaltó que este programa busca eliminar estigmas y prejuicios relacionados con la menstruación, promoviendo una cultura de respeto, empatía e igualdad de oportunidades para todas las mujeres.

Es relevante resaltar que, de manera complementaria a través de la Dirección de Desarrollo Social, se desarrollan actividades de orientación y prevención por medio de las ferias de la salud, así como pláticas de sensibilización dirigidas a toda la comunidad estudiantil.

A este evento acompañaron a Paulina Hernández, Estrella Martínez Alonso, directora del DIF de Guadalupe; Mariana Madrid Jasso, Comisionada Responsable del DGTI en el estado, así como las regidoras del Ayuntamiento Lourdes Martínez y Diana Galaviz.