Realiza IEEZ final de Concurso Juvenil Estatal de Debate 2026

Zacatecas, Zac.- El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas llevó a cabo la etapa final del Concurso Juvenil Estatal de Debate 2026, como parte de sus acciones para fomentar la cultura cívica y democrática entre las juventudes. Durante la inauguración de los trabajos, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Ma. de la Luz Domínguez Campos, dirigió un mensaje en el que resaltó la importancia de este certamen para fortalecer la participación informada y el pensamiento crítico de las y los estudiantes.

La convocatoria estuvo dirigida a más de 23 mil alumnas y alumnos de Colegios de Bachilleres, Preparatorias Estatales, así como del Bachillerato Militarizado y Bachillerato Policial. El certamen se desarrolló en tres etapas: una fase inicial en los planteles educativos, seguida de una etapa regional en la que las y los estudiantes debatieron en las cuatro regiones del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ) y en las cuatro zonas de Preparatorias Estatales. De esta fase regional se seleccionó a 32 participantes, quienes avanzaron a la etapa final.

Los temas abordados en el certamen fueron de alta relevancia, entre ellos el voto juvenil, la participación ciudadana de las juventudes, la democracia y los derechos humanos, así como la participación de las mujeres en la vida pública. En este sentido, comentó la Consejera, el concurso también promueve la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres como un elemento esencial para fortalecer la cultura paritaria e incentivar una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. De igual forma, se debatieron temas de interés para las juventudes como el uso de redes sociales y la inteligencia artificial, el embarazo adolescente, la salud mental, las adicciones y la responsabilidad social.

Asimismo, se agradeció el respaldo de las autoridades de las instituciones convocantes, cuya colaboración hizo posible la realización del certamen, entre ellas el Instituto Nacional Electoral, las Escuelas Preparatorias del Estado de Zacatecas y el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas.

Las personas ganadoras fueron: en primer lugar, Evelyn Margarita García Campa; en segundo lugar, Daniel Aguirre Flores; en tercer lugar, Linda Abril Alvarado Sánchez; y en cuarto lugar, Sergio Jacobo Romero Sánchez.

En el evento estuvieron presentes la Consejera Electoral Blanca Cecilia Martínez Escobedo; el Secretario Ejecutivo, Jorge Chiquito Díaz de León; Samuel Esparza Castillo, Vocal de Capacitación Electoral y Cultura Cívica de la Junta Local del INE; la Diputada Ma. Teresa López García, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado; el Diputado Roberto Lamas Alvarado, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia de la LXV Legislatura; Francisco Javier González Ávila, Director General del COBAEZ; Jesús Octavio Macías Zamarripa, encargado de la Dirección de Educación Media; Karla Isabel Guardado Oropeza, Secretaria de las Mujeres; y Mauricio Acevedo Rodríguez, Director General del Instituto de la Juventud del Estado.