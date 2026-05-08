Reúne UAZ a expertos internacionales en Jornadas de Químicas

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) inauguró las XVIII Jornadas de Ciencias Químicas “M. en C. Raymundo Cárdenas Hernández” y el III Simposio Internacional de Catálisis, actividades académicas que se desarrollan del 6 al 8 de mayo y que reúnen a estudiantes, docentes, investigadores y especialistas nacionales e internacionales.

Durante la ceremonia inaugural, la directora de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, Elena Donají Ramírez Alvarado, destacó la importancia de fortalecer los espacios de formación, investigación e intercambio académico que permitan consolidar el desarrollo científico y profesional de las y los estudiantes.

Asimismo, señaló que estas jornadas representan una oportunidad para reconocer la historia y el crecimiento de la institución, así como para continuar impulsando la excelencia académica y la formación de profesionistas comprometidos con el desarrollo social y científico.

La directora también reconoció el trabajo realizado por el comité organizador para integrar un programa académico multidisciplinario conformado por conferencias magistrales, exposición y presentación de carteles, además de actividades de convivencia universitaria.

Dentro del programa se abordan temas de gran relevancia científica como diagnóstico mediante CRISPR, bioluminiscencia, estudios computacionales de compuestos antitumorales, diseño de biocatalizadores, refinación del petróleo, transición energética y valorización de biomasa, entre otros.

En el marco del evento se realizó además un reconocimiento a Raymundo Cárdenas Hernández por su trayectoria y aportes a la institución.

Finalmente, la responsable de la declaratoria inaugural, Lorena Jiménez Sandoval, exhortó a la comunidad universitaria a continuar impulsando el desarrollo científico, académico y social desde la Universidad Autónoma de Zacatecas.