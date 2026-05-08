Zacatecas, sin casos de mortalidad materna en lo que va del año

Zacatecas, Zac.- A fin de elevar la calidad en la atención médica que se brinda en la entidad, y como parte de las acciones comprendidas en la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, la administración estatal, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), realizó una jornada académica en el marco del Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal.

Ana María Monreal Ávila, directora de Salud Pública de la SSZ, encabezó la ceremonia inaugural, en donde recordó a las y los asistentes el gran compromiso que asume el sector salud, al tener en sus manos el cuidado de las mujeres en esta importante etapa de la vida.

Entre los temas impartidos en este encuentro académico estuvieron: el Panorama Epidemiológico de la Mortalidad Materna, a cargo de Juan Valente Noriega; Atención Pregestacional, impartido por Andrés Herrera González.

De igual manera, se abordaron tópicos como: la Valoración de Niños Prematuros, por Efrén Montoya Domínguez; así como Control Prenatal, en voz de Antonio Guardado Belmontes.

La salud materna representa el desarrollo adecuado del control prenatal y perinatal, es decir: antes, durante y después de los 40 días de nacimiento del bebé, para garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperio sin complicaciones.

En lo que va del año 2026, Zacatecas se mantiene sin ningún caso de mortalidad materna. Desde el año 2016, cada 9 de mayo, se dedica en México para reflexionar e intensificar las acciones de actualización y difusión acerca del cuidado de las mujeres en esta importante etapa.