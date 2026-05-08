Reafirma UAZ compromiso con inclusión a través de “Concierto Estudiantil”

Zacatecas, Zac.- En el marco de la Segunda Semana contra la LGBTfobia, la Universidad Autónoma de Zacatecas realizó el “Concierto Estudiantil” en el patio de Rectoría, un espacio que reunió talento, diversidad y compromiso social.

El evento se llevó a cabo en colaboración con la coordinación de Igualdad, encabezada por Liliana Vélez Rodrigues y el Colectivo Inclusión Social Estudiantil LGBT (CISE LGBT), quienes sumaron esfuerzos para visibilizar la importancia de la inclusión y el respeto dentro de la comunidad universitaria.

Participaron estudiantes de distintos niveles de la licenciatura en canto, quienes ofrecieron un repertorio variado de géneros musicales, Carolina Baudelaire, Laura Regina, Emmanuel Alfaro, Victoria Román, Carlos López, Miguel Ángel y Keren Martell.

Las interpretaciones reflejaron la pluralidad que caracteriza a la vida universitaria y mostraron cómo la diversidad cultural y social enriquece el entorno académico.

La universidad continúa firme en su convicción de promover una convivencia respetuosa y abierta a la diferencia, convencida de que estos valores son la base de los cambios que conducen hacia una comunidad más inclusiva y comprometida con los derechos humanos.