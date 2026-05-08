Realizan entrevistas a beneficiarios de pensión de Seguro Social Norteamericano

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), en coordinación con la Oficina de Beneficios Federales del Consulado General de Estados Unidos (EE.UU.) en Guadalajara, llevarán a cabo, durante tres días, la Segunda Jornada del Progreso 2026 para Entrevistas a posibles beneficiarios a la pensión del Seguro Social Norteamericano.

En el marco de la Agenda del Progreso, se acordó esta segunda jornada, a realizarse los días 26, 27 y 28 de mayo, en las oficinas de Sezami, ubicadas en el Edificio B de Ciudad Administrativa, con la finalidad de identificar a posibles beneficiarios a una pensión del Seguro Social de EE.UU.

Iván Reyes Millán, secretario del Zacatecano Migrante, destacó la importancia de estas entrevistas, ya que Zacatecas recibe, por este concepto, cerca de 5 millones de dólares mensuales, en beneficio de alrededor de 6 mil zacatecanas y zacatecanos, lo que significa un incremento del 14 por ciento.

Durante esta jornada, también se recibirán solicitudes para el trámite del número del seguro social norteamericano de menores de edad nacidos en EE.UU., hijas e hijos de padres zacatecanos, que no cuenten con él, requisito indispensable para el Pasaporte Estadounidense vigente.

Reyes Millán informó que, para las entrevistas a una posible pensión, se convoca a las y los zacatecanos, de 62 años de edad o más, que laboraron en Estados Unidos (EE.UU.), por 10 años mínimo, que radican en el interior del estado, a que se acerquen a la Sezami a solicitar su preregistro, para lo cual deben contar con su número de seguro social estadounidense válido, acta de nacimiento reciente, credencial del INE, entre otros requisitos.

En caso que el titular del número del seguro, que es el beneficiario directo, haya fallecido o presente alguna discapacidad, se puede registrar para la entrevista la viuda o hijos, que, de reunir los requisitos y presentando la documentación requerida, pueden resultar beneficiados a dicha pensión.

A nombre del Gobierno de Zacatecas, el funcionario agradeció la disposición de la Oficina de Beneficios Federales (FBU) por continuar em colaboración, a través de estas jornadas que acercan a las y los zacatecanos estas entrevistas individuales y gratuitas.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al número telefónico 4921176891 o acudir al Edificio B, planta baja, de Ciudad Administrativa.