Se refuerza seguridad en Zacatecas con instalación de DERES

Zacatecas, Zac.- “Somos hoy en día uno de los estados más seguros de la República”, indicó el Gobernador David Monreal Ávila al informar de los avances en la segunda etapa de la estrategia de pacificación de Zacatecas, que incluye la puesta en operación de Destacamentos Regionales de Seguridad (Deres).

“Hemos logrado disminuir de manera permanente, constante, la incidencia delictiva de manera progresiva”, afirmó el mandatario estatal, al subrayar que la consolidación de la paz no es producto de la casualidad, sino de una política pública sostenida que ha alineado a las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, al Poder Judicial y a las fiscalías General del Estado y de la República.

El Gobernador David Monreal Ávila explicó que la estrategia de territorialización de la seguridad tiene como propósito garantizar la presencia institucional en las seis regiones del estado y los 58 municipios, mediante una red de Deres diseñados para resguardar a las personas y sus bienes.

El Deres de Pinos, inaugurado el jueves, da cobertura al municipio de Pinos y a la zona limítrofe con San Luis Potosí, que incluye a los municipios de Villa Hidalgo, Villa González Ortega y Noria de Ángeles, mediante un sistema de tecnología de alta gama capaz de detectar placas y tripulantes a una distancia de entre 500 metros y un kilómetro, así como vigilancia aérea con aeronaves no tripuladas, todo enlazado en tiempo real al C5 estatal.

Construcción de Deres



El mandatario David Monreal Ávila detalló que además se construyen Deres en El Jagüey, Villanueva, donde se ubicará el nuevo Centro de Adiestramiento Estatal, en una superficie de 100 hectáreas, así como en Víboras, en Tepetongo, y Palmas Altas, en Jerez.

En Mazapil ya opera un Destacamento, y se evalúa la posibilidad de instalar otro en el municipio de Trinidad García de la Cadena, en los límites con Jalisco, o bien una compañía de la Guardia Nacional en esa zona.

“No vamos a dejar solas a las policías municipales”, subrayó, al precisar que esta segunda etapa de pacificación se enfoca en el fortalecimiento de las corporaciones municipales bajo las figuras de mando coordinado o mando único, conforme a la nueva Ley de Seguridad Nacional.

Creación de corporaciones



En el municipio de Pinos, el reciente jueves se llevó a cabo la sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde se autorizó la creación de la Policía Estatal de Caminos, corporación que vigilará los tramos carreteros estatales y reforzará la coordinación con la Guardia Nacional en las vías de jurisdicción federal, para lo cual se entregaron ya tres patrullas, informó Monreal Ávila.

Anunció que se encuentra en análisis y trabajo técnico la creación de una Policía Auxiliar, bajo un esquema similar al que opera en otras entidades, como la Ciudad de México, que brindará servicios de seguridad.

El Gobernador David Monreal Ávila recordó que, durante la presente administración, se han construido más de nueve comandancias de la Guardia Nacional, el nuevo Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), dos helipuertos adicionales y se incorporó un helicóptero Black Hawk artillado con calibre .50 —el primero en el país con autorización conforme a la reglamentación aeronáutica de México y Estados Unidos—, además de la conformación de una policía aérea especializada.

“La paz es trabajo de todos los días, no es de un solo momento, y debe ser una de las principales políticas públicas hacia el futuro”, expresó el Gobernador David Monreal Ávila.

Reconoció la disposición del 100 por ciento de los presidentes municipales para participar en los convenios de colaboración en materia de infraestructura, capacitación y equipamiento policial, y reiteró el llamado a sostener la coordinación interinstitucional con la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para consolidar los avances en pacificación.