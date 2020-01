Ineficiente, sistema penitenciario mexicano: Tello

Zacatecas, Zac.- El Gobernador Alejandro Tello Cristerna aseguró que el sistema penitenciario en México es ineficiente pues considera que los Centros de Reinserción Social “no son centros de readaptación social, yo diría seriamente que no lo son, se hace el intento de que lo sean. Hoy se delinque mucho del interior de los penales hacia el exterior, todo ese tema de extorsiones y el control de varios grupos, todavía se da desde el interior del penal. Entonces, es de los grandes retos que tiene este nuevo gobierno federal junto con nosotros, de cómo vamos a tratar de atenderlo”.

En conferencia de prensa, Tello Cristerna, también declaró que el traslado de Personas Privadas de su Libertad (PPLs) por delitos del fuero federal del Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas, tanto los 267 al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 18 en Ramos Arizpe, Coahuila en el mes de marzo de 2019, como de los 165 al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 12 en Ocampo Guanajuato, durante la madrugada del pasado domingo, confirma el tipo de reos que alberga este penal a lo largo de la última década.

“El problema del narcotráfico con las magnitudes que tenemos aquí, el tipo de reo que hoy nuestro penal está albergando, es prácticamente un preso que está por delitos contra la salud, entiéndase siembras, venta y trasiego” agregó.

Mencionó que la decisión de los traslados, ha sido de la federación pues señaló que, “se me comentó que había penales que no estaban siendo utilizados y que si estaban siendo mantenidos como tal, entiendo que al final el ex presidente Peña entregó penales bajo esta condición de asociaciones público privadas y así se llevó a cabo el ofrecimiento por parte del gobierno federal, le agradecemos porque sí nos despresuriza el traslado de hace algunos meses y los 165 reos de hace unos días”.

El titular del ejecutivo estatal, manifestó que para continuar generando mejores condiciones a las personas recluidas en el Cerereso varonil de Cieneguillas, realizó un reacomodo, “del grupo delincuencial que estaba en hacinamiento: es la realidad, estaba en uno de los pasillos un grupo que delinque en la frontera sur concretamente en Loreto, los ‘Talibanes’, a un espacio mayor y se hizo el intercambio”.

El mandatario estatal, no obstante que refirió estar realizando acciones importantes al interior del penal, señaló, “su peligrosidad no cesa, porque no se trasladó a la totalidad de presos que están ahí por este tipo de delitos, todavía hay presos peligrosos que siguen estando en un penal que no cumple con las condiciones de alta seguridad”.

Respecto a si hay reos de diferentes carteles también en otros centros de internamiento del estado, “negó que esto suceda en el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil ubicado en el municipio de Villanueva, sin embargo, “sí está sucediendo en Fresnillo, en el tribunal para menores no. Es un tema que también, sin conocimiento, pero quiero pensar que no es privativo de Zacatecas, porque no es el único estado que tiene varios carteles al interior de su estado, quiero pensar que está sucediendo en varios lugar es “concluyó Tello Cristerna.