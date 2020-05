En la capital zacatecana distribuirán 7.5 toneladas de frijol

Zacatecas, Zac.- En una suma de esfuerzos entre el Ayuntamiento de Zacatecas y la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado (Secampo), este viernes dio inicio la segunda entrega de paquetes de frijol para familias de atención prioritaria, “en este caso se atendieron 10 de 22 comunidades de la Capital”, puntualizó el alcalde capitalino Ulises Mejía Haro, quien visitó la comunidad de Cieneguillas para entregar dichos apoyos a los delegados que estarán llevando beneficio a más de 1 mil 500 familias con la distribución de 7.5 toneladas de frijol de la región.

En su mensaje Ulises Mejía Haro destacó que siguiendo los protocolos de prevención del COVID-19 se mantendrá el trabajo coordinado entre el gobierno estatal y municipal pues sólo de esta manera se pueden vencer las adversidades, “debemos mantener las acciones de contención ante la pandemia y reforzar la comunicación con la ciudadanía, porque como representantes del municipio, no se puede estar aislado o ausente, pues es aquí donde se mide la verdadera y auténtica vocación de servicio, en las tragedias y en la escasez es cuando se valoran las lealtades”, afirmó al entregar los paquetes de 5 kilogramos de frijol pinto cada uno a los delegados de las primeras 10 comunidades.

Asimismo enfatizó que gracias a las alianzas que se han generado recientemente el apoyo podrá llegar a las más de 18 mil 500 familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad en la Capital, por ello la suma de esfuerzos es esencial afirmó “cómo lo hemos hecho a través del Banco de Alimentos y por parte de Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y ahora con la Secretaría del Campo”.

En este sentido, Juan Antonio Casanova Nañez, Secretario Técnico de la Secampo expresó que estas acciones fortalecen la coordinación que y buena voluntad que se ha tenido de parte de ambos gobiernos para apoyar a los sectores vulnerables durante esta contingencia.

Por su parte Irene Davila Núñez, delegada de la comunidad de Cieneguillas señaló que el trabajo del alcalde ha sido constante durante su administración pero sobretodo ahora “con esta contingencia no nos ha abandonado sino que ha estado más al pendiente entregando despensas, sanitizandolas calles y nuestras 2 plazas principales como lo hizo anoche ya muy tarde, por eso las familias de Cieneguillasestán muy agradecidas”, comentó.

En su mensaje a los delegados de las comunidades Ulises Mejía Haro advirtió que una vez pasada la cuarentena habrá que tener mucho cuidado y seguir con responsabilidad las medidas no es un engaño no creo preventivas para evitar un repunte de contagios aclarando que “no se trata de un invento es un problema real, porque quién en estos momentos está hospitalizado no puede decir lo mismo y no creo que quien ya perdió un familiar pueda decir lo mismo”, señaló haciendo un llamado a los delegados a informar a la gente y a evitar las aglomeraciones en sus respectivas comunidades.