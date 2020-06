Instruye IZAI a entregar información financiera de FENAZA 2019

Zacatecas, Zac.-El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) deberá informar de manera pormenorizada sobre los ingresos y egresos de la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2019, así lo instruyó el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), luego de resolver una inconformidad que presentó un ciudadano ante la negativa de información.

La ponencia fue turnada de manera aleatoria al Comisionado Presidente, Samuel Montoya Álvarez, quien resolvió y explicó que, tras recibir la solicitud de dicho informe, el SEDIF argumentó su reserva durante dos años al encontrarse en un proceso de auditoría por parte de la Secretaría de la Función Pública. Ante dicha respuesta, el peticionario se inconformó.

Además, aseguró el DIF estatal, la divulgación de dicha información pondría en riesgo el resultado de las auditorías, al generarse una presión social por parte de quienes tienen conocimiento de los datos que forman parte de un proceso aún inconcluso.

A lo cual el pleno coincidió que entregar el informe no pone en riesgo lo que se dice, pues la prueba de daño que argumenta el sujeto obligado no muestra los elementos necesarios, por otra parte, el documento entregado no corresponde a inicio de auditorías ni mucho menos al proceso que conlleva la misma.

Por ello, el oficio que el SEDIF adjuntó a su respuesta firmado por la Secretaría de la Función Pública no contiene elementos que señalen que es una auditoría, por lo que los Comisionados del IZAI determinaron que el documento no es prueba suficiente de que exista una auditoría, ya que en este sólo se requiere información y documentación para hacer una inspección y vigilancia de los recursos ejercidos en la Feria.

“La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus funciones, puede solicitar información a las dependencias como el SEDIF en cualquier momento y a esto se refiere el documento citado, sin que ello implique que se lleve a cabo una auditoría, por lo que no es prueba suficiente para este organismo” puntualizó Montoya Álvarez.

Aunado a ello, la Ley establece que después de que termina cada edición de la Feria, el DIF debe mostrar en un máximo de 30 días los estados financieros correspondientes a la misma.

En consecuencia, los Comisionados Samuel Montoya, Julieta Del Río Venegas y Fabiola Torres Rodríguez votaron por unanimidad que se revoque la respuesta ya que no se cuenta con los documentos que justifiquen la existencia de una auditoría, dejar sin efecto la clasificación de la información y en un máximo de cinco días se entregue la información financiera pormenorizada de la FENAZA 2019 al ciudadano solicitante.

En otro punto de la sesión, la Comisionada Julieta Del Río Venegas fue ponente de un recurso de revisión contra los Servicios de Salud de Zacatecas, derivado de una solicitud sobre la licencia sanitaria de la clínica de especialidades ubicada en Tlaltenango, explicó que el sujeto obligado respondió que si cuenta con la información, pero no la entregó.

Durante sus manifestaciones la dependencia adjuntó una copia del documento solicitado, por lo que el Pleno dejó sin efecto la inconformidad.

Del Río Venegas también analizó una denuncia contra el Ayuntamiento de Zacatecas, luego de que un ciudadano se inconformara ante la falta de información relativa a las actas de cabildo. En sus manifestaciones el municipio comprobó la publicación de las actas de cabildo del año 2019, y la Dirección de Tecnologías de la Información verificó que la información correspondiente al primer semestre del 2020 se está cargando conforme a los lineamientos.

Así mismo, en un recurso de revisión contra el Instituto de Cultura Física y Deporte (INCUFIDEZ), bajo la ponencia de Del Río Venegas, se determinó modificar la respuesta del sujeto obligado y se le instruyó para que en un plazo de cinco días informe los nombres de los beneficiarios de la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos de Raquetbol.

Finalmente, la Comisionada Julieta Del Río Venegas resolvió una denuncia interpuesta contra el Ayuntamiento de General Enrique Estrada, en el cual se le instruyó para que en un máximo de 15 días publique en la Plataforma Nacional de Transparencia la información relativa a actas y resoluciones emitidas por el Comité de Transparencia del municipio.