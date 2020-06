Cotizantes de Issstezac piden mesa de diálogo al gobernador

Zacatecas, Zac.-Este día, afuera de las oficinas centrales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) cotizantes a este organismo, se manifestaron para pedir al Gobernador Alejandro Tello, una mesa de diálogo con la finalidad de manifestarle diversas situaciones que están perjudicando tanto a los 20 mil trabadores, así como a los más de 4 mil pensionados y jubilados.

Rafael Rodríguez Quintero, cotizante de este Instituto, tras afirmar que existe un acoso extremo y sistemático por parte de Marco Vinicio Flores Guerrero, actual director de Issstezac, no descartó el fincamiento de responsabilidades al funcionario, por la descapitalización del instituto.

En este sentido, expresó que el titular de la dirección, “alega que corresponde a los pensionados esta falta de recurso, sin embargo no es así, también es una inminente reforma que ellos están presentando a partir de los resultados preliminares de una auditoría; tampoco corresponde a esta realidad”.

Por este motivo, a nombre de los cotizantes exigió, “una mesa directa con el gobernador, ni siquiera con la dirección, porque no tiene la capacidad para dirigirlo. Estamos pidiendo el saneamiento de las finanzas del instituto. Hay una corrupción enorme, con salarios desproporcionados que se asignan, y eso no puede seguir así, los gastos que corresponden a insumos, también son desmesurados, entonces, no puede seguirse gastando a montones, cuando sabemos que hay una gran deficiencia en el Instituto”.

Recordó que el pasado 19 de marzo tuvieron una mesa de dialogo con el mandatario estatal, donde le presentaron una minuta con diferentes peticiones, no obstante, agregó, que han transcurrido varios meses pero no se ha avanzado, pues refirió que uno de los acuerdos principales consistió en no mover, ni afectarlos derechos de los trabajadores, hasta en tanto no se tuviera el resultado de las auditorías que están en curso.

“Ese era el elemento principal, sin embargo, entre el mes de marzo y abril, los pensionados que salieron en ese tiempo, fueron afectados. Se les redujo de su pensión el 35% entonces, esa es una violación flagrante que corresponde a una dirección, porque al final de cuentas, el director es el responsable de ejecutar esos actos”.

Detalló que desde la dirección del Issstezac, les están haciendo retenciones a través de su nueva forma de pensión, donde se manejan conceptos que no corresponden, “son puntos que no están dentro, ellos nos dicen que son sueldo, sobresueldo y compensación, sin embargo, ni ellos tienen claro, qué es el sobresueldo y la compensación”. Advirtió también que inclusive se está poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores, pensionados y jubilados, al hacer las asignaciones con nombres y montos.

De igual manera, externó que en el organismo, existe, “una descapitalización precisamente por eso que ellos llaman las pensiones doradas, pero no se fijan en los sueldos dorados que ellos tienen, hay una falta de transparencia precisamente en la declaración de egresos, no se ha presentado esos gastos, desde el mes de marzo a abril no han presentado esa información, como se venía haciendo anteriormente. Sí, anteriormente teníamos ese problema, pero había una declaración muy puntual de los gastos que se hacían a través de su página de transparencia, hoy ya son tres meses y no han podido poner esos datos en la página.

El representante de los manifestantes, expuso además que “ es un trabajo devengado, es un salario que ya se entregó, es un capital que ya se entregó y como tal, quienes hoy disfrutan de este beneficio deben de tener esa certeza y no estar con la incertidumbre de qué pasará el día de mañana, y cuando llegue la pensión , no salir con que ´es que no hay para pagar´, eso no es posible a estas alturas. No es posible que en muy poco tiempo, en 5 años se nos incrementó al 100% en salario, en cotización, en cuotas, hoy no les alcancen, cuando en ese tiempo se dijo que nos alcanzaba;mínimo para el 2030”.

Rodríguez Quintero, ante esta situación, dijo que, “nos dan malos indicadores, qué están haciendo con esa información, por qué no la están publicando, ese es el problema que tenemos hoy precisamente y queremos claridad en el Instituto. Marco se ha dedicado prácticamente a denostar, es un golpeador, son golpes fatales, que está dando cachetadas con guante blanco a los pensionados, jubilados y a los trabajadores inclusive, y no puede seguir así. Él debe de centrarse en la actividad que le corresponde, que lo asignó el gobernador para administrar el instituto y darle viabilidad” .

Para concluir dijo que los manifestantes de este día pertenecen a un movimiento plural, del cual, el gobernador conoce su posicionamiento, “este movimiento ha sido enriquecido precisamente con cotizantes, con pensionados y jubilados de varios institutos pertenecientes al Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez) trabajadores del mismo Issstezac miembros del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (Sutsemop),sección 58 y afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria, por ello, reiteró que continuaran insistiendo en una mesa de diálogo directo con el titular del ejecutivo estatal, Alejandro Tello Cristerna.