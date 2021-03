PC estatal emite recomendaciones para estas vacaciones

Zacatecas, Zac.- Al emitir recomendaciones a la población para el periodo vacacional que se avecina, Juan Antonio Caldera Alaniz, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, exhortó a la población a tomar las medidas preventivas y de seguridad para sus familias, tanto si tienen planificado salir de vacaciones o quedarse en casa.

Para quienes salen, recomendó desconectar la energía eléctrica, cerrar muy bien las llaves del gas y agua, así como puertas y ventanas y solicitar a vecinos de su confianza su apoyo durante el tiempo que estarán fuera para que vigilen de manera continua su vivienda.

A quienes viajarán en su vehículo, los exhortó a revisar sus unidades motrices de manera minuciosa, verificar el buen funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico, ubicar adecuadamente la ruta que seguirán para llegar a su destino y evitar manejar cansado y respetar todos los señalamientos.

A las familias que se quedarán en sus hogares durante este periodo vacacional, los exhortó a reforzar la vigilancia de los infantes, evitar que se acerquen al área de cocina cuando se preparen los alimentos, cuidar que no jueguen con cerillos o fuego, impedir que se expongan a lugares extremos y mantenerlos ocupados en actividades diversas, dentro y fuera del hogar.

Las personas que asistan a balnearios o centros recreativos, procuren no nadar después de haber ingerido algún alimento o de consumir bebidas embriagantes; así como también no nadar en presas o bordos ya que son sitios que no son propios para realizar esta actividad.

Finalmente, señaló Caldera Alaniz que es importante no dejar a los menores solos por mucho tiempo, en caso de que se vean en esta necesidad, procurar avisar a un vecino o familiar para prevenir un incidente; además de que no se deben dejar a su alcance sustancias peligrosas.