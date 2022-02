La Revocación de Mandato se hará gracias al INE: Lorenzo Córdova

Zacatecas, Zac.- El próximo 10 de abril cada ciudadana y cada ciudadano tendrán una boleta esperándolos en una casilla para participar en la consulta de Revocación de Mandato, gracias a que el Instituto Nacional Electoral (INE) generó los recursos necesarios para poder organizar este ejercicio con todas las garantías, señaló el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

Tras asistir a la ceremonia de aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, celebrada en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, el Consejero Presidente aseguró a los medios de comunicación que para este 10 de abril “el INE está garantizando que cualquier ciudadano pueda votar”.

“Vamos a imprimir alrededor de 92 millones de boletas y cada ciudadana y ciudadano va a tener una boleta esperándolo; incluso vamos a instalar, a diferencia de la Consulta Popular, alrededor de 300 casillas especiales, una en cada distrito, para que los electores en tránsito, que no se encuentran en su sección, en su domicilio, puedan votar si así lo desean”, explicó.

Córdova Vianello lamentó que el INE hoy no esté organizando esta Revocación de manera óptima; es decir, con el mismo número de casillas de un proceso electoral federal (alrededor de 161 mil casillas), como señala la Ley Federal de Revocación de Mandato.

“Pero ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación: no es culpa del INE. Si hay algún responsable de que no se puedan instalar todas esas casillas son las instancias que no proveyeron al INE los recursos necesarios para poder cumplir con lo que dice la Ley”, subrayó.

Por un lado, recordó, la Cámara de Diputados aplicó un recorte inédito y comprometió la adecuada organización de la Revocación de Mandato; y, por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no generó los recursos que se solicitaron para poder hacer un ejercicio con todas las casillas.

“Si la Revocación de Mandato hoy es posible, lamentablemente disminuida, es gracias a una sola institución, al INE”, sentenció el Consejero Presidente.

El Instituto fue el que generó los recursos disponibles para la organización del ejercicio de participación ciudadana, aunque no son suficientes para las 161 mil casillas que se debieron haber instalado.

“Ojalá participe el mayor número de ciudadanos, las condiciones ahí están. Sí, lamentablemente, menos casillas significa más distancia en algunos casos, pero haremos toda la promoción para que quien quiera votar pueda votar”.

También mencionó que, a partir del 4 de febrero, con la aprobación de la convocatoria para la Revocación de Mandato, y hasta el día de la Jornada de Revocación de Mandato, se suspende la propaganda gubernamental a todos los niveles.

Además, de acuerdo con las disposiciones legales, sólo el INE podrá hacer difusión de este ejercicio; es decir “está prohibido que las y los servidores públicos hagan alguna referencia que pueda implicar promoción de la Revocación de Mandato u orientar en algún sentido la voluntad de la ciudadanía en este ejercicio”, explicó Córdova Vianello.

Una reforma debe fortalecer el sistema democrático

En un sistema democrático, dijo el Consejero Presidente, se vale discutir todas las propuestas, pero en el caso de una eventual reforma electoral debe plantearse solamente si es para mejorar nuestra democracia.

“¿Conviene una reforma electoral? Si es para mejorar nuestro sistema, si implica amplios consensos que incluyan a todas las fuerzas políticas, si es una reforma, pues, para mejorar la democracia, adelante; si no, no vale la pena”, señaló a pregunta expresa de representantes de medios de comunicación.