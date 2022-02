Modifican lineamientos para la fiscalización de la Revocación de Mandato

Zacatecas, Zac.-El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló por unanimidad modificaciones a los Lineamientos generales para la fiscalización del proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, a fin de garantizar la correcta aplicación de los ingresos y egresos por parte de los partidos políticos y de los observadores que participen en las etapas que serán fiscalizadas por la autoridad electoral.

En sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera Velázquez, explicó que el objetivo es armonizar los lineamientos aprobados por el INE con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 1° de febrero.

“Los partidos políticos no podrán promover de forma alguna la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato. Es decir, se elimina la posibilidad de que los partidos políticos participen en la promoción y difusión del proceso de Revocación de Mandato y, con ello, se fortalece el carácter ciudadano de la consulta”, aclaró.

Detalló que entre las modificaciones principales a los lineamientos se establece que el único gasto que podrán reportar los partidos será lo relativo a los gastos de representantes de casilla que se registren para el día de la Jornada de Revocación de Mandato y sólo considera a los sujetos obligados en materia de fiscalización como son partidos políticos, observadores y, en su caso, servidores públicos.

La ciudadanía se está apropiando del proceso y actores políticos deben estar a la altura

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, subrayó que la ciudadanía se está apropiando del proceso y da a todos una lección de compromiso democrático, ya que de los 286 mil 840 ciudadanas y ciudadanos que se requieren para operar las más de 57 mil casillas que se instalarán en todo el país, han aceptado y son aptos para ello 267 mil 804.

“Es decir, hoy, el 93.36 por ciento de la integración de las mesas está garantizada, la mejor prueba de cómo la ciudadanía confía en su Instituto Nacional Electoral y la organización del proceso de Revocación de Mandato está llamada a ser, como hasta el momento, un éxito”.

El Presidente del INE destacó que estos resultados se deben al compromiso del personal del Instituto para cumplir puntualmente con su tarea constitucional y a la apropiación de la ciudadanía del proceso de Revocación de Mandato.

Por ello, llamó a todos los actores políticos a estar a la altura de la ciudadanía y “a respetar las reglas de juego, que no fijó el INE, fijaron las y los legisladores en la Constitución y en la ley, pero que el INE, eso sí, las va a hacer cumplir puntualmente, como ha ocurrido hasta ahora”.

Córdova Vianello anticipó que las quejas que se han presentado “se analizará si alguien hace uso de dinero indebido”, ya que puntualizó que las organizaciones de la sociedad civil pueden promover el ejercicio de Revocación de Mandato y aunque no son sujetos regulados a las reglas de fiscalización, pueden ser investigadas si incumplen y utilizan recursos prohibidos de los partidos políticos o provenientes de las arcas de los gobiernos de cualquier índole.

Estricta prohibición a los partidos políticos

En su intervención, la Consejera Dania Ravel Cuevas apuntó que los lineamientos generales para la fiscalización del proceso de Revocación de Mandato se modifican para establecer que durante la etapa de promoción y difusión ciudadana de este ejercicio, “se llevarán a cabo monitoreos para verificar que los partidos políticos no generen gastos en esa etapa”.

Es decir, agregó, “los partidos políticos tienen estrictamente prohibida la realización de actividades que impliquen gastos en las diversas etapas del proceso de Revocación de Mandato y que las erogaciones que sean detectadas en contravención a estas disposiciones serán consideradas como gastos, sin objeto partidista”.

Ninguna AC puede allegarse de recursos públicos para promover la Revocación

“La Revocación de Mandato, como ejercicio democrático, no debería de ser un ejercicio de opacidad en el uso de recursos que no sabemos de dónde vienen, que no sabemos quién paga, aunque es claro que hay un propósito político, y la política debe ser transparente, el dinero debe ser claro y su manejo limpio”, estableció el Consejero Ciro Murayama Rendón.

Dejó en claro que ninguna Asociación Civil puede allegarse de recursos públicos o partidistas para promover la Revocación de Mandato en ningún sentido. “Los recursos de los partidos deben de usarse para fines estrictamente permitidos en la ley y no está en ello la Revocación, y los recursos públicos también deben utilizarse sólo para lo que fueron autorizados; y si en alguna situación hubiese recursos públicos detrás de alguna asociación, detrás de alguna campaña referida a la Revocación de Mandato, estaríamos ante un delito, ante el desvío de recursos públicos”.

Se activaría la Oficialía Electoral

El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña señaló que, ante el número de quejas que se han recibido de propaganda a lo largo y ancho del país, es necesario que la autoridad correspondiente del INE abra una investigación de manera oficiosa.

“Creo que le hace bien a este proceso que se lleve dentro de los cauces legales y si para ello hay que activar la Oficialía Electoral y, en su momento, abrir investigaciones, sin prejuzgar sobre posibles responsables, pues que se haga y se actúe de forma oficiosa”, propuso.

El INE actuará en tiempo y forma

La Consejera Carla Humphrey Jordan estableció que no debe caber ninguna duda de que el INE actuará con oportunidad y en los tiempos señalados por la normatividad para atender los temas relacionados con la promoción y difusión de la Revocación de Mandato.

Hizo énfasis en que se están adecuado los lineamientos aprobados por el Instituto a una resolución de las autoridades jurisdiccionales y “el INE no ha dejado de hacer su trabajo. Somos las únicas instancias que estamos autorizadas a promover y difundir la consulta”.

Por ello, anticipó que una vez que la autoridad reciba las quejas y denuncias “se analizarán los recursos de cualquier persona física o jurídica colectiva que esté incidiendo en la promoción y difusión de la Revocación de Mandato y, por supuesto, la incorporación de recursos públicos o privados para esta promoción será investigada”.

Al continuar con el desarrollo de la sesión, la autoridad electoral aprobó y, en consecuencia, publicará la lista de las personas especialistas de concursos mercantiles con jurisdicción nacional y registro vigente, que fue consultada en la página del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles el 4 de enero de 2022, la cual está integrada por personas conciliadoras y síndicos.

Adicionalmente, las consejeras y consejeros dieron por recibido el Informe relativo a los procedimientos de liquidación de los extintos partidos Humanista, Nueva Alianza y Encuentro Social, así como la intervención realizada a los partidos Fuerza Por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas.

Durante la sesión en la que se tomó protesta a Marisol Vargas Bárcena, como representante suplente y al diputado Jorge Arturo Espadas Galván como consejero suplente del Poder Legislativo por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, se aprobó por unanimidad el Informe Anual de Actividades de la Comisión de Fiscalización correspondiente al ejercicio 2021 y el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Fiscalización correspondiente al ejercicio 2022.