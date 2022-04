Zacatecas respalda al PRI nacional en su voto en contra de la Reforma Eléctrica

Zacatecas, Zac.- Por considerar que la iniciativa de Ley de Reforma Eléctrica del gobierno federal se opone, infringe y violenta la Constitución, la legislación federal en la materia y los tratados internacionales que se tienen suscritos, el PRI votará en contra de dicha reforma y para ello contará con el respaldo de todo el priismo zacatecano y los votos de sus Diputadas Federales Fuensanta Guerrero y Carolina Dávila, informó el Presidente de este partido, Enrique Flores Mendoza.

El dirigente priista consideró que al transgredir y poner en riesgo el marco legal de protección, seguridad y certidumbre para los flujos de inversión, operaciones, proyectos de cooperación nacionales y extranjeros en el sector energético, ahora con mayor peligro por los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, es necesaria la valoración más profunda de fundamentos para no votar por la propuesta del gobierno de Morena.

Para dar un contexto a su información, Enrique Flores Mendoza subrayó que existen innumerables acuerdos y compromisos jurídicos contraídos con organismos multilaterales como la OMC, el APEC, la ALADI o la OCD, y tratados como el T-MEC, que deben cumplirse porque no están sujetos a discreción de personas o gobierno alguno para su cumplimiento.

Por ello, al conocerse el posicionamiento de no aprobar esa Reforma Energética por parte de la fracción legislativa del PRI en el Congreso de la Unión, los priistas de Zacatecas, al igual que los de todo el país estarán a favor de la propuesta que con 12 modificaciones sustanciales ayer mismo presentó dicho grupo parlamentario.

Para Enrique Flores Mendoza, los acuerdos y la ley están para cumplirse, porque hacerlo es la única, absoluta e inquebrantable fuente de legitimidad.

La propuesta del grupo parlamentario del PRI realmente busca beneficiar a los sectores más vulnerables, a los sectores productivos y al campo.

Busca dejar de tirar dinero en obras inservibles, para ayudar a los mexicanos en lo que más necesitan y busca también una competencia efectiva entre proveedores de energía para asegurar que se contrate esa energía al menor precio posible, de tal forma que se den garantías a la inversión nacional y extranjera, para que se establezcan más plantas generadoras, se creen más empleos y existan trabajos dignos para los mexicanos.

Destacó que el PRI siempre estuvo abierto al análisis de los especialistas y propuestas que se hicieron a través del Parlamento Abierto, pero en el caso de Zacatecas, el Presidente del Comité Directivo Estatal dijo que debe considerarse como ejemplo, que teniendo el Estado condiciones muy favorables para la producción de energías eólicas y fotovoltaicas como consecuencia de las buenas condiciones de sol y viento, particularmente en el semidesierto, la Reforma Eléctrica de Morena simplemente elimina toda posibilidad de inversión.

Finalmente el dirigente estatal del PRI señaló que la nueva realidad no se puede esconder. Dijo que el PRI siempre estará por la generación de empleos, el apoyo a las clases populares, para que baje el precio de la luz, por no contaminar más y que no se pierdan más empleos.

Por todo ello, el PRI votará en contra de la Reforma Eléctrica que envió el presidente de la República, pero acepta también discutir al más alto nivel su propia propuesta y buscar los consensos por el bien de México.