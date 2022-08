Realiza MC foro sobre personas migrantes: El Futuro No Tiene Fronteras

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de incluir en el proyecto nacional socialdemócrata de Movimiento Ciudadano denominado “Evolución Mexicana” la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, este lunes se realiza en la ciudad de Zacatecas el quinto foro regional denominado “El Futuro No Tiene Fronteras”, con la participación de migrantes organizados, legisladoras y legisladores de Estados Unidos y México, así como personas expertas en diplomacia y de la academia de ambos lados de la frontera.

Durante la inauguración de este evento, la senadora Verónica Delgadillo, presidenta del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, destacó que todas las personas tienen el derecho a migrar bajo las mejores condiciones y con respeto irrestricto a los derechos humanos. Por ello, estimó que en este foro surgirán reflexiones y propuestas valiosas para construir un nuevo trato con y por las personas migrantes eliminando estigmas y estereotipos.

“Necesitamos un nuevo trato que permita que los estigmas y los estereotipos hacia las personas migrantes dejen de construir violencia, discriminación y odio hacia ellas. Necesitamos un nuevo trato que entienda que se debe migrar de manera segura y ordenada. Para nadie es un secreto que hoy migrar puede ser un infierno para muchas personas, personas que pierden su vida, que lo pierden todo, que son víctimas de la delincuencia, de extorsión, desapariciones forzadas, trata y muchas condiciones que no deberían permitirse”, apuntó.

“Necesitamos un nuevo trato para entender la realidad de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de los hombres y de las mujeres que deciden migrar, porque no todos van por un sueño americano, van huyendo de su realidad. Tenemos que entender qué fue lo que provocó que se movieran, pero también tenemos que entender el fenómeno y cómo se vive por todos ellos”.

La diputada federal Amalia García, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, expuso que las personas no sólo migran por falta de empleos o inseguridad, sino que ahora también están migrando por los efectos del cambio climático pues los desastres ya están ocurriendo. La legisladora destacó la participación en este foro de personas expertas de México y Estados Unidos que ayudarán a construir una propuesta consistente.

“Hacer que el futuro no tenga fronteras, que sea un futuro que remonte los retos y las dificultades del mundo de hoy, tan duras y tan fuertes, requiere no improvisación, no ocurrencias, requiere que se elaboren propuestas consistentes. Y de aquí saldrán esas propuestas consistentes, como en los otros foros, para que el debate en México no sea solamente de quien será el candidato o la candidata, sino que quienes sean qué es lo que van a hacer y qué le ofrecen al país, qué es lo que le ofrecen a Zacatecas, a los municipios, al resto de la República, con qué aportamos al mundo”, compartió.

La Mtra. Elisa Gómez Sánchez, de la Fundación Friedrich Ebert, reconoció a Movimiento Ciudadano por la realización de este foro, pues no sólo está dando muestra de querer hacer algo distinto respecto al fenómeno migratorio, sino que también quiera hacer política en clave internacionalista.

En tanto, Marco Vinicio Flores, coordinador de la Comisión Operativa Estatal en Zacatecas, comentó que la migración es un fenómeno fundamental para este estado, pues es la entidad que más comunidad migrante tiene, principalmente en Estados Unidos, y cuyas remesas representan el 10% del PIB, lo cual es un detonante en la economía.

En las mesas de trabajo de este foro participan Lou Correa, miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos; la Dra. Xóchitl Castañeda, directora de la Iniciativa Salud de las Américas en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley; Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México; el Dr. Rafael Fernández de Castro Medina, director del Centro de Estudios México- Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego; el líder migrante Efraín Jiménez, coordinador del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes en Estados Unidos (Colefom); la Embajadora Olga Pellicer Silva, profesora e investigadora en el Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM; y el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, profesor y Director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tec de Monterrey.

También están presentes el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y senador, Dante Delgado quien en la clausura del foro expresará un mensaje; Martha Tagle, secretaria técnica del Comité Promotor “El Futuro es Socialdemócrata”; el Dr. Alejandro Chanona Burguete, de la Fundación Lázaro Cárdenas; Juan Zavala, Secretario General de Acuerdos de Movimiento Ciudadano; la senadora Patricia Mercado; el coordinador de la Bancada Naranja, Jorge Álvarez Máynez; el diputado Salomón Chertorivski; y, la diputada migrante Elvia Yolanda Martínez Cosío, entre otras personas integrantes de las dirigencias, nacional y estatal de Zacatecas.