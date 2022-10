Acepta UAZ más estudiantes que hace 20 años con el mismo presupuesto

Zacatecas, Zac.-Con un presupuesto gubernamental deficitario y significativamente menor en términos comparativos, al que reciben otras universidades públicas de similar tamaño en el país, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), ha duplicado su matrícula en sólo dos décadas, pasando de 19 mil a más de 42 mil estudiantes, sin perder su carácter popular, científico y cultural, con una planta de docentes e investigadores, de alto nivel, en general.

Informó lo anterior el rector Rubén Ibarra Reyes, al recibir a sus pares: Dacio Matheus, rector de la Universidad Federal ABC de Brasil, y José Antonio Lever, vicepresidente de la Universidad de Arizona, como invitados especiales de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes participarán este martes 18 de octubre, en el foro “La Interdisciplinariedad en las Agendas Universitarias”, organizado por la Comisión de Reforma que encabeza Raúl Delgado Wise, quien también estuvo presente en la reunión.

En la sala de juntas del edificio de rectoría, Rubén Ibarra Reyes recibió a los rectores de las universidades de Brasil y Arizona, acompañado por Hans Hiram Pacheco, secretario académico de la UAZ, y también integrante del equipo operativo que implementa la Reforma Universitaria.

Durante la reunión, los invitados conocieron cómo, a pesar de que la UAZ tiene un presupuesto deficitario -con pocos recursos estatales en comparación con otras universidades públicas del país-, sin embargo, tiene una elevada calidad académica y un cuerpo de investigadores, en todas las áreas, de talla nacional e internacional.

La UAZ recordó el rector Rubén Ibarra Reyes, durante la pandemia, consiguió instalar tres laboratorios Covid, de alto nivel, donde se realizó detección, diagnóstico y control de la enfermedad viral –que incluye la investigación de plaquetas para conocer las secuelas que ha provocado entre la población esta enfermedad-, a un nivel qué sólo lo hacen en el país el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM.

Asimismo, informó el rector de la UAZ a sus colegas de Brasil y Arizona, en sólo un año de su administración, la institución ya tiene un 40 por ciento más de maestros en el Sistema Nacional de Investigadores.

La UAZ es la institución pública más noble de Zacatecas, pues a pesar de no haber recibido un incremento de subsidio por parte del gobierno federal (78%) y estatal (22%), atiende a una importante matrícula de estudiantes del Nivel Medio Superior –más de 11 alumnos-, a pesar de no recibir recursos públicos para éste nivel educativo, incluso a diferencia de otras once universidades públicas estatales, qué sí reciben financiamiento de este tipo, a pesar de que no cuentan con escuelas preparatorias.Por eso ha crecido el déficit de nuestra máxima casa de estudios, porque duplicó el número de estudiantes que atiende, con el mismo presupuesto que recibía a finales de la década de los 90s.

Ante este escenario, expuso: “sí esta universidad ha cometido un pecado, es el aceptar más estudiantes, y mantener su carácter popular e incluyente, para que nuestros jóvenes de todos los municipios, en lo posible, no tomen como opción la emigración, ni la delincuencia organizada”.

Las conferencias magistrales de Dacio Matheus, rector de la Universidad Federal ABC de Brasil, y José Antonio Lever, vicepresidente de la Universidad de Arizona, serán a las 11:00 horas, de este martes, en el teatro Fernando Calderón.