El INE ha dado garantía y certeza en los procesos electorales : Marco Vinicio Flores.

Zacatecas, Zac.- Marco Vinicio Flores, Coordinador Operativo Estatal de Movimiento Ciudadano, mencionó que la propuesta de reforma electoral que ha hecho el Presidente de la República es un retroceso debido a que se busca a través del Estado controlar las elecciones y decidir a los ganadores. Recordó la elección de 1988 en donde las organizaba la Secretaría de Gobernación en total opacidad y manipulación. “Desde 1993 se creó el Instituto Nacional Electoral, organismo que a lo largo del tiempo ha ido fortaleciendo la democracia en nuestro país. Está muy claro que el Instituto Nacional Electoral ha dado garantía y certeza para que los procesos electorales sean transparentes y claros, brinda certeza a los institutos políticos de que existe pleno respeto a las decisiones de los ciudadanos”, comentó.

Por su parte, Cuauhtémoc Calderón Galván, integrante de la Comisión Operativa Estatal, manifestó que el costo del INE ha sido uno de los argumentos más importantes que plantea López Obrador para reformar el sistema electoral mexicano. “Para comparar las prioridades del Presidente recordemos cuánto pierden PEMEX y la CFE, esta última pierde cada tres meses 50 mil millones de pesos. Lo que significa 3 años de presupuesto al INE, de ese tamaño es la incongruencia. El Gobierno Federal tiene un falso debate, recurrente en todos los temas, que carece de argumentación de fondo con tal de cumplir las órdenes del Presidente”.

También comentó la existencia de una iniciativa ciudadana que está convocando el domingo 13 de noviembre una gran marcha nacional en la Ciudad de México para defender al INE y un gran paro nacional, para todos aquellos que no puedan asistir a la marcha, el lunes del mismo mes. “Sí queremos vivir en un país que no rinda cuentas, que no sea transparente, que no entienda lo que significa el federalismo; cumplamos los designios del Presidente Y si no, hagamos lo que nos corresponde y exijamos que los partidos mantengan la congruencia y defiendan al INE, especialmente el PRI que ha traicionado su oferta electoral con tal de protección del régimen”, concluyó.

Para concluir, Juan Francisco Del Real, Secretario de Acuerdos Estatal, mencionó que no estamos en condiciones para hacer una reforma electoral que logre un consenso entre todas las fuerzas políticas. Al contrario, lo que están tratando de hacer es dividir e imponer un nuevo sistema político electoral, es un gobierno violento que busca desaparecer y disminuir al INE para tener una elección a modo en 2024. “Hablemos también del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López y de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quienes están violentando las normas electorales todos los días y en todo el país al realizar pintas y actos anticipados de campaña. Deberían ser ellos los primeros en poner el ejemplo y respetar las leyes de este país. En Movimiento Ciudadano defendemos las instituciones y leyes que ahora tenemos, estamos en constante lucha por la defensa de la democracia”, finalizó.