Ordena INE retirar publicaciones en redes sociales por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género

Zacatecas, Zac.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció de cuatro medidas cautelares: dos de ellas relacionadas con Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) y las otras dos denunciando a Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.

María Teresa Castell de Oro Palacios, diputada federal, presentó queja en contra de su homóloga María Clemente García Moreno, por presunta comisión de conductas constitutivas de VPMRG, calumnia, difusión de propaganda con la inclusión de la imagen de menores de edad, además de la falta de deber de cuidado del partido Morena, ante declaraciones que, desde su perspectiva resultan discriminatorias, misóginas, transfóbicas y de odio en contra de la quejosa.

La Comisión consideró procedente ordenar el retiro de un mensaje en Twitter desde la cuenta @MARIACLEMENTEMX que pertenece a la denunciada, ya que bajo la apariencia del buen derecho es posible advertir manifestaciones que generan en la quejosa un impacto desproporcionado dada su calidad de mujer, pues pueden resultar discriminatorios y con contenido de violencia simbólica, razón por la cual se estima necesario adoptar la medida para que no perjudique su ejercicio del cargo por el que fue electa, por tanto se ordenó el retiro inmediato del link de Twitter en un plazo que no podrá exceder de tres horas.

Retira INE publicaciones en redes sociales por transmisoginia en perjuicio de una diputada federal y de la comunidad LGBTTTIQA

Salma Luévano Luna, diputada federal y presidenta del colectivo “Juntes por el Camino de la Diversidad”, presentó queja en contra del ciudadano Rodrigo lván Cortés Jiménez, a quien identifica como presidente nacional del “Frente Nacional por la Familia” y a esa asociación, por VPMRG derivado de diversos comentarios y publicaciones que realizaron en las redes sociales Twitter y Facebook, requiriendo medidas de protección y medidas cautelares consistentes en prohibir que el denunciado acuda al Congreso federal a grabar videos en los que emita discurso de discriminación y se ordene el retiro de las publicaciones señaladas en su escrito, así como aquellas en las que se le refiera con pronombres masculinos.

Se consideró que no proceden las medidas de protección en virtud de que no se advierten elementos o circunstancias que ameriten de manera urgente necesidad de dictarlas, porque no se desprende algún elemento para considerar que las conductas denunciadas tengan como consecuencia una potencial amenaza en contra de los derechos a la vida, la integridad física, la libertad y/o la seguridad de la denunciante.

Por otro lado, el contenido de las publicaciones analizadas en su conjunto y no de manera aislada constituyen, en un estudio preliminar de VPMRG en contra de la denunciante al advertir comentarios que refuerzan estereotipos y roles socialmente aceptados y discriminatorios, mismos que podrían actualizar violencia simbólica, violencia por prejuicios, así como por transmisoginia, tanto en perjuicio de la denunciante como de la comunidad LGBTTTIQA a la que pertenece, esto es por la utilización de expresiones presuntamente discriminatorias que transgreden el libre ejercicio de un derecho político-electoral en las vertientes de acceso al cargo, al estar acreditada su calidad de diputada federal del Congreso de la Unión.

Como en el caso anterior, la Comisión ordenó el retiro de las publicaciones de manera inmediata y en un plazo que no podrá exceder de tres horas.

Improcedentes dos denuncias en contra del canciller Marcelo Ebrard

La Comisión declaró improcedentes las solicitudes de dos medidas cautelares presentadas en contra de Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores; la primera formulada por el ciudadano Rodrigo Antonio Pérez Roldán y la segunda por Patricia Martínez Hernández, en contra de Abelina López Rodríguez, Presidenta Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero.

En los dos asuntos se denunciaron diversas conductas que presuntamente constituyen actos anticipados de precampaña y campaña y el uso indebido de recursos públicos con fines electorales que buscan la sobreexposición del nombre, imagen y cualidades del canciller, a fin de posicionarlo con rumbo al Proceso Electoral Federal 2023-2024, en transgresión al principio de imparcialidad y neutralidad y se determinó la improcedencia de la medida cautelar.

No obstante, en uno de los asuntos la Comisión estimó pertinente emitir un pronunciamiento dirigido a Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, a fin de que, en todo tiempo, ajuste sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales antes expuestos, recalcándole la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar en la equidad en la contienda, respetando los tiempos establecidos por la ley en materia de campañas y precampañas.

En ambos casos, el supuesto uso de recursos públicos será motivo del análisis de fondo por parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se determinará, en su caso, si existen, por ejemplo, recursos públicos involucrados en contravención a la Constitución y a la ley.

Los cuatro proyectos se aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras Adriana Favela, presidenta de la Comisión y Claudia Zavala, así como del Consejero Ciro Murayama.