Todo un éxito la Temporada de Danza Zacatecas 2022

Zacatecas, Zac.- Con la Suite El Cascanueces y El Sueño de los Guantes Negros Danza Contemporánea, esta última inspirada en el poema homónimo velardeano, inició la Temporada de Danza, Zacatecas 2022, organizada por el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde.

Fueron las agrupaciones zacatecanas Inside, grupo formativo de danza y la de danza contemporánea de Luisa María Lara Murillo, las encargadas de llevar a cabo las puestas dancísticas en mención, en el primero de tres días de programación artística.

Esta programación se lleva a cabo con el afán de promover y difundir el trabajo de las compañías zacatecanas de danza, por lo que el Gobierno de la transformación, a través del IZC, lanzó una convocatoria de selección y fueron elegidas seis de 15 agrupaciones que hoy conforman la programación de esta Temporada 2022.

El primer día actividad, al que acudieron cientos de zacatecanos, lo inauguró Inside, grupo formativo de danza, con la Suite El Cascanueces, bajo la dirección y coreografía de Hugo Pinales, sobre la pieza original de Marius Petipa y Lev Ivanov y la música de Piotr Ilich Tchaikovski y el libreto de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

Posteriormente, niños, niñas, adolescentes y adultos, pudieron disfrutar de la danza contemporánea El sueño de los guantes negros, que trajo a escena Luisa María Lara Murillo, una pieza inspirada en el poema homónimo del poeta Ramón López Velarde donde, a través de un paisaje melancólico, en aquella madrugada del invierno, se representa la aproximación entre el fantasma del poeta y un mar más bien muerto de los mares muertos de once fuensantas; once, como las once sílabas que conforman cada verso.

A partir de este lunes y hasta el último día de noviembre, el público podrá disfrutar de la selección conformada por Cielo, interdisciplina, de Mezquite Teatro Colectivo; Soy charro zacatecano, danza folklórica, del Ballet Folklórico Juvenil Ángeles e Ilusiones, de Trancoso; Remembranzas, flamenco de Sacromonte, y Serenata ranchera, danza folklórica a cargo de Esdanza, Compañía de Danza Escénica.