Disfruta de museos, teatro, cine y exposiciones durante las vacaciones de abril

Zacatecas, Zac.-Con una gran cantidad de actividades artísticas y culturales, podrás pasar unas vacaciones distintas, por ejemplo, el Museo Nacional de la Estampa presenta la exposición “Vicente Rojo x Vicente Rojo. Retrospectiva gráfica 1968-2020”, integrada por 89 obras gráficas, entre carpetas y libros de artista realizadas con las técnicas de litografía, serigrafía, aguatinta, aguafuerte, zincografía, colografía, entre otras; los horarios de visita son de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

En el Complejo Cultural Los Pinos, el 5 de abril a las 17:00 horas en la Plaza de piedra (Ex cancha de fútbol), la compañía infantil de teatro La Colmenita de La Habana, Cuba, dará una presentación de la obra La Cucarachita Martina. Y el domingo 9 de abril a las 14:00 horas, en el Auditorio C del mismo recinto, se presenta la obra Valentina y la Sombra del Diablo, una historia que muestra la importancia de enfrentar los miedos y no quedarse en silencio.

La Compañía de Teatro “La máquina poética” presenta la obra Segismunda, en el Teatro El Granero, Xavier Rojas, del Centro Cultural del Bosque, del sábado 25 de marzo al domingo 23 de abril. La obra cuenta la historia de una joven transexual que se encuentra atrapada en un cuerpo que no desea y en una sociedad que no la acepta. Las funciones serán los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas.

La Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presenta la puesta en escena Nostalgia de la muerte. Los Contemporáneos II, dirigida por Marta Verduzco, en la Sala Héctor Mendoza todos los martes hasta el 25 de abril a las 20:00 horas.

El 3 de abril inició temporada Somos el enemigo, de Cococó Teatro. La obra relata las tribulaciones de La Mari, quien después de haber sido separada de su hermano menor, debido a que ambos viven en la calle, emprende la búsqueda para recuperarlo y se enlista en las tropas de las Fuerzas Armadas de La Paz. Las funciones serán lunes y martes a las 20:00 horas en el Teatro El Granero Xavier Rojas. Hasta el 29 de mayo.

Además, el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico, presenta Emilia, hasta el 21 de mayo. Cuenta la historia de Emilia Bassano, la primera poeta de la lengua inglesa. Las funciones son los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas.

Para disfrutar de algunas exposiciones relacionadas con la época, en el Museo de El Carmen podrás visitar hasta el 30 de abril la exposición Dolorosa. Imagen a través de los siglos; plantea a través de 80 piezas, un recorrido por las maneras en las que, a lo largo de medio milenio, se han transformado las representaciones de la Virgen de Dolores y sus altares tradicionales en México. En el marco de la exposición se realizan actividades para toda la familia, como la titulada “El conejo y la Pascua”, en modalidad virtual y presencial, el 8 y el 9 de abril, respectivamente; además del concierto “Dominica in Albis. Arias sacras y profanas”, el 16 de abril; también habrá recorridos guiados y conferencias durante abril de 2023. Para más información sobre horarios, cupos y registro, en el correo[email protected]

En tanto, el Museo del Caracol invita a su actividad «De paseo por el caracol y la historia», que se llevará a cabo los sábados 8 y 15 de abril de 10:00 a 14:00 horas.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo impartirá el Taller de cartonería los viernes, sábados y domingos de abril, de 12:00 a 15:00 horas. Ahí, además de conocer el estudio y la colección del artista, las personas asistentes tendrán una introducción a la técnica de la cartonería popular, en el cual se explicará cómo llegó a nuestro país, el interés que despertó en Diego Rivera y los procesos de elaboración.

En la Galería Espacio Alternativo del Centro Nacional de las Artes se encuentra la exposición Mujeres en el Arte. La muestra, que estará presente hasta el hasta el 16 de abril, destaca el trabajo de 38 artistas de diferentes países que reflejan las dificultades que enfrentan las mujeres en sus contextos geográficos, políticos y sociales.

Si lo que te gusta es el cine, tienes hasta el domingo 16 de abril para visitar la Cineteca Nacional, que presenta su 73a Muestra Internacional de Cine, con una variada selección de películas de países como Alemania, Suecia, Argentina, Ucrania, Turquía, Israel, Lituania, entre otros.

Para más información, se pueden consultar las páginas y las cuentas oficiales de redes sociales de cada institución, o bien en la plataforma mexicoescultura.com.mx